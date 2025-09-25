В Кыргызстане досрочно распустили парламент

Предложение инициативной группы поддержали 84 из 89 присутствующих на заседании депутатов. Группа депутатов предложила раньше срока сложить свои полномочия, чтобы обновить систему выборов. Инициаторы объяснили, что по Конституции парламентские выборы должны пройти в ноябре 2026 года, а президентские — в январе 2027 года. Они считают, что столь короткие сроки приведут к лишним расходам и создадут сложности для Центральной избирательной комиссии.

«Разница между двумя важными политическими событиями — президентскими и парламентскими выборами составляет короткий промежуток времени, поэтому в целях укрепления политической системы и стабильности в стране инициативная группа предложила парламенту добровольно сложить полномочия», — заявил один из авторов инициативы депутат Улан Примов.

Нынешний VII созыв кыргызского парламента продолжит работать до официального объявления даты новых выборов. Указ о назначении досрочных выборов должен подписать президент Кыргызстана.

Выборы пройдут по новой системе — планируется создание 30 избирательных округов, в каждом из которых будут избираться по три депутата (двое мужчин и одна женщина).