USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

В Кыргызстане досрочно распустили парламент

названа причина
11:05 496

Депутаты парламента Кыргызстана рассмотрели и приняли проект о досрочном самороспуске, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Предложение инициативной группы поддержали 84 из 89 присутствующих на заседании депутатов. Группа депутатов предложила раньше срока сложить свои полномочия, чтобы обновить систему выборов. Инициаторы объяснили, что по Конституции парламентские выборы должны пройти в ноябре 2026 года, а президентские — в январе 2027 года. Они считают, что столь короткие сроки приведут к лишним расходам и создадут сложности для Центральной избирательной комиссии.

«Разница между двумя важными политическими событиями — президентскими и парламентскими выборами составляет короткий промежуток времени, поэтому в целях укрепления политической системы и стабильности в стране инициативная группа предложила парламенту добровольно сложить полномочия», — заявил один из авторов инициативы депутат Улан Примов.

Нынешний VII созыв кыргызского парламента продолжит работать до официального объявления даты новых выборов. Указ о назначении досрочных выборов должен подписать президент Кыргызстана.

Выборы пройдут по новой системе — планируется создание 30 избирательных округов, в каждом из которых будут избираться по три депутата (двое мужчин и одна женщина).

Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном
11:40 770
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 7506
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
11:30 715
Россия готовится к наступлению на Херсон
Россия готовится к наступлению на Херсон говорится в отчете ISW
11:50 534
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы
10:24 1876
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 8102
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
10:50 1923
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов видео
10:51 1350
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты видео
10:37 2324
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 6406
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
10:23 1531

ЭТО ВАЖНО

Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном
11:40 770
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 7506
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
11:30 715
Россия готовится к наступлению на Херсон
Россия готовится к наступлению на Херсон говорится в отчете ISW
11:50 534
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы
10:24 1876
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 8102
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
10:50 1923
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов видео
10:51 1350
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты видео
10:37 2324
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 6406
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
10:23 1531
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться