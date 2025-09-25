USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Две тонны обогащенного урана у Северной Кореи

заявили в Южной Корее
11:12 569

Министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён заявил на пресс-конференции, ссылаясь на данные разведки, что северокорейские соседи обладают запасами высокообогащенного урана объемом до 2 тыс. кг. Об этом в четверг сообщает агентство Рёнхап.

«Необходимо срочно остановить это, — приводит агентство слова министра. — И в этот самый час урановые центрифуги в четырех районах (Северной Кореи) работают для накопления ядерных материалов».

Министр добавил, что зашедшие в тупик усилия по денуклеаризации Корейского полуострова могло бы подкрепить возобновление переговоров между КНДР и США. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что открыт для переговоров с США, если Вашингтон отбросит требование о денуклеаризации.

Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном
11:40 772
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 7507
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
11:30 716
Россия готовится к наступлению на Херсон
Россия готовится к наступлению на Херсон говорится в отчете ISW
11:50 535
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы
10:24 1876
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 8103
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
10:50 1923
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов видео
10:51 1350
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты видео
10:37 2326
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 6407
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
10:23 1532

ЭТО ВАЖНО

Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном
11:40 772
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 7507
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
11:30 716
Россия готовится к наступлению на Херсон
Россия готовится к наступлению на Херсон говорится в отчете ISW
11:50 535
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы
10:24 1876
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 8103
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
10:50 1923
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов видео
10:51 1350
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты видео
10:37 2326
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 6407
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
10:23 1532
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться