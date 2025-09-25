USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

В Азербайджане пресекли хитрую схему ввоза iPhone

11:28 1019

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку ввоза в Азербайджан крупной партии товаров с целью уклонения от таможенного контроля и уплаты пошлин.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, гражданин Азербайджана, прибывший рейсом Джидда – Баку, был задержан при получении от других пассажиров ранее розданных им товаров. В их числе — 5 телефонов iPhone 17, четыре телефона iPhone 16, 15 ручек марки Apple, 8 наушников Apple и 5 флаконов духов.

По данному факту проводится расследование.

В комитете напомнили, что получение от незнакомых лиц любых предметов с целью их провоза через таможенную границу может повлечь юридическую ответственность.

Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном
11:40 775
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 7508
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
11:30 717
Россия готовится к наступлению на Херсон
Россия готовится к наступлению на Херсон говорится в отчете ISW
11:50 538
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы
10:24 1877
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 8104
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
10:50 1924
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов видео
10:51 1352
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты видео
10:37 2330
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 6408
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
10:23 1532

