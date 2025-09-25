В Азербайджане пресекли хитрую схему ввоза iPhone

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку ввоза в Азербайджан крупной партии товаров с целью уклонения от таможенного контроля и уплаты пошлин.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, гражданин Азербайджана, прибывший рейсом Джидда – Баку, был задержан при получении от других пассажиров ранее розданных им товаров. В их числе — 5 телефонов iPhone 17, четыре телефона iPhone 16, 15 ручек марки Apple, 8 наушников Apple и 5 флаконов духов.

По данному факту проводится расследование.

В комитете напомнили, что получение от незнакомых лиц любых предметов с целью их провоза через таможенную границу может повлечь юридическую ответственность.