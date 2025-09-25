«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»

В Национальном центре онкологии (НЦО) Министерства здравоохранения впервые в Азербайджане успешно проведена робот-ассистированная лапароскопическая операция. Это событие считается началом революционного этапа, открывающего новые перспективы для здравоохранения страны.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что роботизированное устройство, представленное компанией Kangduo из Китайской Народной Республики, впервые установлено в Азербайджане в Национальном центре онкологии. Перед операцией весь медицинский персонал, включая врачей, прошел специальное обучение у специалистов компании Kangduo, приглашенных из Китая и Казахстана. Первой операцией стала робот-ассистированная гистерэктомия. Начальные этапы операции провел генеральный директор Национального центра онкологии, академик Джамиль Алиев. Последующие этапы успешно продолжили квалифицированные врачи НЦО.
24 сентября министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев ознакомился с процессом проведения робот-ассистированной лапароскопической операции в Национальном центре онкологии. Генеральный директор НЦО академик Джамиль Алиев предоставил подробную информацию о проводимых мероприятиях, предварительных результатах научных исследований и применении новых достижений нанотехнологий.
Было отмечено, что в настоящее время ведущие специалисты из разных стран мира в области современных роботизированных хирургических технологий, объединившись в единую команду, проводят операции в онлайн-режиме. Это создает возможность оказывать высокоточную неотложную помощь конкретному пациенту даже находясь на расстоянии за тысячи километров. Таким образом, пациент в критическом состоянии больше не зависит только от возможностей города или страны, в которой он находится, — благодаря роботам он может мгновенно получить доступ к знаниям и опыту врачей международного уровня. Это не будущее медицины — это уже реальность сегодняшнего дня.
В настоящее время на базе Национального центра онкологии планируется проведение дополнительного обучения по направлению развития робот-ассистированной хирургии и проведения новых операций в отделениях гинекологии, урологии, абдоминальной хирургии и колопроктологии.
Ознакомившись с процессом проведения робот-ассистированной хирургии, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что проведение в Национальном центре онкологии подобной операции является еще одним важным достижением отечественного здравоохранения. По словам министра, применение в Азербайджане вершины современной хирургии – роботохирургии – является весьма значимым событием: «Сегодня мы стали свидетелями операции, проведенной с использованием самого современного оборудования в операционной, отвечающей высоким стандартам. В связи с этим я искренне поздравляю коллектив Национального центра онкологии под руководством академика Джамиля Алиева с этим большим шагом на пути к здоровью нашей страны».
Министр особо подчеркнул, что благодаря большому вниманию и заботе, проявляемым президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой к сфере здравоохранения в Азербайджане, стало возможным применение самых высокотехнологичных методов лечения для граждан страны: «Человеческий фактор всегда находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева. Социальное благосостояние народа- один из главных приоритетов государственной политики в Азербайджане. С этой точки зрения сегодняшняя операция – это очередной шаг к инновациям. Отныне наши граждане, у которых диагностировано подобное заболевание, смогут восстановить своё здоровье в кратчайшие сроки благодаря применению подобных операций, которые являются едва ли не самым передовым технологическим и современным методом лечения в мире.
Роботизированная хирургия является областью современной медицины, где применяются самые высокие технологии. Естественно, подготовка национальных кадров в этой области имеет большое значение. Мы уверены, что Национальный центр онкологии станет центром подготовки специалистов в этой области. Также хочу отметить, что планируется постепенное внедрение этого метода и в других медицинских учреждениях».
Министр отметил, что для него особенно важен мониторинг хода операции, проведённой сегодня пациенту: «Я сам по специальности уролог и в свое время также проходил различные курсы повышения квалификации по роботизированной хирургии. Сегодня пациенту делают радикальную простатэктомию. Проведение подобной операции этим методом считается наименее травматичным и органосохраняющим. Пациенты могут вернуться к нормальной жизни в кратчайшие сроки после этой операции. Это очень гордое событие, которое вселяет радость в систему здравоохранения Азербайджана. Отрадно, что роботизированная хирургия начала применяться и при радикальных простатэктомиях. Вся команда, проводящая операцию, – высококвалифицированные специалисты, прошедшие соответствующее обучение. Я уверен, что в скором времени специалисты из других центров этого профиля также будут проходить обучение в Национальном центре онкологии».