Как разгневать диктатора

Мигель Литтин, политический эмигрант и режиссер, спустя 12 лет возвращается в родной Чили. Его имя значится в списке из пяти тысяч человек, которым «навсегда» запрещен въезд в страну. Однако Литтин меняет фамилию, документы, внешний вид и скрывает свою личность. И вот он снова в Чили — в самом сердце фашистского режима Аугусто Пиночета. За полтора месяца Литтин снимает семь километров кинопленки и, вернувшись в Европу, приносит миру два великих произведения: двухчасовой фильм «Общенародная декларация Чили» и четырехчасовую телевизионную хронику «События в Чили». Оба проекта становятся лауреатами Венецианского кинофестиваля. И хотя легко представить ярость диктатора, чье имя оказалось в списке жертв Литтина, его возмущение не зашло дальше слов. На пленке Литтина нищета, политический террор, сопротивление, мучительный «Марш голодных» и живые кадры Чили, явившегося миру в своей истинной природе, без прикрас идеологий и лживого официоза.

Для Пиночета это было унизительно, как наказание для избалованного ребенка. Режиссер без усталости берет интервью у вооруженной оппозиции, фиксирует подпольные сети, организованные теми, кто сопротивляется диктатуре. Он снимает конспиративные квартиры, тайные собрания, подпольные больницы. С каждым кадром дерзость Литтина возрастает, превращая кино в бунт, акт обнажения истины такой, какая она есть. Габриэль Гарсиа Маркес, встретившийся с Литтином в Мадриде, провел с ним несколько дней и, вдохновленный его историей, написал книгу «Опасные приключения Мигеля Литтина в Чили». Книга мгновенно стала бестселлером. В 1987 году по приказу Пиночета 15 тысяч ее экземпляров были изъяты и сожжены в Вальпараисо. В этом акте власти была попытка уничтожить слово, воплощающее истину и неподдельный героизм. Параллельно Голливуд экспортировал в мир подделки: фальшивых героев вроде Джеймса Бонда и Джона Рэмбо. Но Маркес, восхищенный Мигелем Литтином, создает другого героя — настоящего, который решительно отвергает мифы. Это не просто образец мужества, но и символ глубокой морали, верности своим идеалам в условиях жестокой реальности.

Когда Литтин стал частью истории Чили, его жизнь уже была отмечена на пути революции. В 31 год он возглавил Чилийский киноинститут при президенте Сальвадоре Альенде и оказался в центре борьбы. После военного переворота 11 сентября, чудом уцелев, он с семьей бежал в Мексику. Уже будучи известным кинорежиссером, снявшим фильм «Товарищ Президент» о Сальвадоре Альенде, Литтин становится не только свидетелем времени, но и символом верности делу. Маркес в своей книге, рассказывая историю Литтина, передает также трагедию чилийского народа. Он отдает дань уважения не только режиссеру, но и духу сопротивления, живущему в этой латиноамериканской стране. Маркес выражает протест против диктатуры Пиночета, и его слова сливаются с внутренним монологом Литтина. «Оставшиеся в стране тоже в изгнании», — пишет Маркес, подчеркивая, что классовая борьба не прекращается даже в условиях репрессий. Он вспоминает Себастьяна Асеведо, сжегшего себя в знак протеста, и Фернандо Ларенаса — 21-летнего коммуниста, самого разыскиваемого человека в стране. «Никогда не забывай: самый большой враг — это не личность, это сама система», — пишет Маркес. Аугусто Пиночет, символ внешнего порядка и внутренней пустоты, продолжает безуспешно пытаться сломить дух нации. Маркес мастерски передает, как углубляется социальное расслоение, порождая нищету. В стране, где шахты Лота, ранее национализированные Альенде, вновь передаются в частные руки, бедность становится повседневной реальностью.