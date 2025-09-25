Россия готовится к наступлению на Херсон

Представитель Южных оборонительных сил Украины полковник Владислав Волошин сообщил, что российские войска накапливаются и перегруппировываются на восточном (левом) берегу Херсонской области между рекой Конка, захваченными Олешками и Антоновским автомобильным мостом (все к востоку от Херсона) для наступления в направлении Антоновского автомобильного моста. По словам Волошина, российские войска укрепляют позиции на восточном берегу Херсонской области.

Российская армия продолжает ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвигается вперед. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

24 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли, говорится в отчете ISW.

ВСУ недавно продвинулись на Лиманском направлении. На Сиверском направлении же удалось продвинуться российским военным. Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Эксперты института отмечают, что в начале августа 2025 года российские войска изменили свою тактику с приоритета разведки и инфильтрации небольшими группами на более активные атаки небольшими штурмовыми группами с мощной поддержкой беспилотников и артиллерии.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в Запорожской области на юго-запад Степногорска. Российские войска наносят удары по ВСУ на северо-восток от Каменского.

DeepState сообщает, что армия РФ существенно продвинулась в Серебрянском лесу - последней подконтрольной ВСУ территории Луганской области, а также в Днепропетровской области около Березового. При этом ресурс ранее сообщал, что Серебрянский лес уже почти полностью потерян.