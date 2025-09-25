USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Россия готовится к наступлению на Херсон

говорится в отчете ISW
11:50 540

Российская армия продолжает ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвигается вперед. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Представитель Южных оборонительных сил Украины полковник Владислав Волошин сообщил, что российские войска накапливаются и перегруппировываются на восточном (левом) берегу Херсонской области между рекой Конка, захваченными Олешками и Антоновским автомобильным мостом (все к востоку от Херсона) для наступления в направлении Антоновского автомобильного моста. По словам Волошина, российские войска укрепляют позиции на восточном берегу Херсонской области.

24 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли, говорится в отчете ISW.

ВСУ недавно продвинулись на Лиманском направлении. На Сиверском направлении же удалось продвинуться российским военным. Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Эксперты института отмечают, что в начале августа 2025 года российские войска изменили свою тактику с приоритета разведки и инфильтрации небольшими группами на более активные атаки небольшими штурмовыми группами с мощной поддержкой беспилотников и артиллерии.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в Запорожской области на юго-запад Степногорска. Российские войска наносят удары по ВСУ на северо-восток от Каменского.

DeepState сообщает, что армия РФ существенно продвинулась в Серебрянском лесу - последней подконтрольной ВСУ территории Луганской области, а также в Днепропетровской области около Березового. При этом ресурс ранее сообщал, что Серебрянский лес уже почти полностью потерян.

Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном
11:40 781
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 7508
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
11:30 722
Россия готовится к наступлению на Херсон
Россия готовится к наступлению на Херсон говорится в отчете ISW
11:50 541
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы
10:24 1878
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 8105
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
10:50 1928
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов видео
10:51 1357
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты видео
10:37 2333
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 6409
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
10:23 1534

ЭТО ВАЖНО

Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном
11:40 781
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 7508
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
11:30 722
Россия готовится к наступлению на Херсон
Россия готовится к наступлению на Херсон говорится в отчете ISW
11:50 541
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы
10:24 1878
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 8105
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
10:50 1928
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов видео
10:51 1357
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты видео
10:37 2333
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 6409
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
10:23 1534
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться