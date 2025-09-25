В Азербайджане подорожали ювелирные изделия

Об этом сообщил заместитель председателя Ассоциации ювелиров Азербайджана Ровшан Амирджанов. По его словам, стоимость золота всех проб увеличилась по сравнению с предыдущим периодом.

В последние дни в Азербайджане отмечается рост цен на ювелирные изделия.

Так, цена изделий 585-й пробы сейчас колеблется в пределах 140–160 манатов, 750-й пробы — 180–210 манатов, а самой высокой 999,9-й пробы — 220–240 манатов. Эти показатели выше прежних значений.

Рост цен Амирджанов связывает с подорожанием золота на международных биржах. По его прогнозам, в ближайшие месяцы цена унции на мировом рынке может достичь 3 900–4 000 долларов США.

При этом он отметил, что укрепление доллара, снижение инфляции и ослабление геополитической напряженности могут вызвать краткосрочную коррекцию. Однако в средне- и долгосрочной перспективе ожидается сохранение тенденции роста.