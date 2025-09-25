USD 1.7000
В Азербайджане подорожали ювелирные изделия

11:58 371

В последние дни в Азербайджане отмечается рост цен на ювелирные изделия.

Об этом сообщил заместитель председателя Ассоциации ювелиров Азербайджана Ровшан Амирджанов. По его словам, стоимость золота всех проб увеличилась по сравнению с предыдущим периодом.

Так, цена изделий 585-й пробы сейчас колеблется в пределах 140–160 манатов, 750-й пробы — 180–210 манатов, а самой высокой 999,9-й пробы — 220–240 манатов. Эти показатели выше прежних значений.

Рост цен Амирджанов связывает с подорожанием золота на международных биржах. По его прогнозам, в ближайшие месяцы цена унции на мировом рынке может достичь 3 900–4 000 долларов США.

При этом он отметил, что укрепление доллара, снижение инфляции и ослабление геополитической напряженности могут вызвать краткосрочную коррекцию. Однако в средне- и долгосрочной перспективе ожидается сохранение тенденции роста.

ЭТО ВАЖНО

Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном
11:40 782
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 7508
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
11:30 723
Россия готовится к наступлению на Херсон
Россия готовится к наступлению на Херсон говорится в отчете ISW
11:50 543
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы
10:24 1880
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 8106
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
10:50 1929
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов видео
10:51 1359
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты видео
10:37 2336
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 6410
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
10:23 1534
