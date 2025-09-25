Эрдоган критикует Трампа, но доволен им

Встреча Дональда Трампа с лидерами мусульманских стран, состоявшаяся 23 сентября в Нью-Йорке, стала, по словам американского президента, «самой важной из тридцати двух встреч, проведенных в тот день». В открытой для прессы части переговоров с представителями Турции, Индонезии, Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Пакистана и Египта Трамп подчеркнул, что главной темой обсуждения стали усилия по возвращению израильских заложников и завершению войны в Газе. При этом обсуждение палестино-израильского конфликта на площадке ООН накануне встречи прошло без участия ключевых сторон: ни израильский премьер, ни палестинский лидер на мероприятие не прибыли. В Израиле праздновали Рош ха-Шана, а президенту Палестины Махмуду Аббасу было отказано в американской визе, в результате чего он обратился к Генеральной Ассамблее ООН лишь по видеосвязи.

Ранее в своем выступлении в ООН, а также во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп утверждал, что признание Палестины рядом европейских государств равносильно по сути своей поддержке движения ХАМАС. Он также дал понять, что, по его мнению, прекращение боевых действий в Газе возможно лишь при немедленном освобождении израильских заложников. Эти заявления, по мнению ряда аналитиков, указывают на то, что после напряженной дипломатической перепалки между Израилем и Катаром вопрос обмена заложников на достижение перемирия как возможный путь урегулирования больше не рассматривается. После завершения закрытой части переговоров с мусульманскими лидерами Трамп воздержался от публичных комментариев, ограничившись приветственным жестом в сторону журналистов. Его специальный представитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф охарактеризовал встречу как «прошедшую в позитивном ключе». В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с Трампом были «прекрасными и продуктивными» и выразил надежду на «успешные результаты», добавив, что по итогам дискуссии готовится совместное заявление. Конкретных деталей закрытых обсуждений практически не сообщается. По информации издания Axios, Трамп предложил мусульманским странам взять на себя ответственность за безопасность в Газе после завершения конфликта под эгидой ООН и при обязательном предварительном освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС. Кроме того, по данным источников, на государства-участников предполагаемой миссии может быть возложена ответственность за возможные дальнейшие действия ХАМАС в регионе.

Согласно некоторым сообщениям, Индонезия выразила готовность поддержать инициативу и направить в Газу до 20 тысяч военнослужащих. Президент страны Прабово Субианто подчеркнул, что мирное урегулирование в Газе должно гарантировать безопасность не только палестинцев, но и Израиля. Эти слова он повторил в своей речи на сессии Генассамблеи ООН, завершив ее с приветствием на двух языках — исламским «Салам алейкум» и еврейским «Шалом». Позиция Турции по вопросу участия в международной миссии пока остается неясной. Однако присутствие министра обороны Яшара Гюлера в составе турецкой делегации в США вызвало в этой связи определенное внимание наблюдателей. Любопытно и то, что еще до переговоров президент Турции в интервью близкому к президенту США телеканалу FOX News раскритиковал Трампа за то, что тот, вопреки обещаниям, не смог остановить войну ни в Украине, ни в Газе.