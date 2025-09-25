USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Польша открыла границу с Беларусью

12:09 149

Польша ночью 25 сентября открыла свою границу с Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас на белорусско-польской границе работает два пропускных пункта. Пассажирский транспорт принимает только один из них — КПП «Брест».

Польша в одностороннем порядке полностью закрыла границу с Беларусью 12 сентября на фоне проходивших в Беларуси совместных с РФ учений «Запад-2025». Они завершились 16 сентября.

В момент закрытия границы сроки действия ограничений установлены не были. 23 сентября власти Польши анонсировали открытие погранпереходов с 25 сентября.

В ночь на 10 сентября на территорию Польши залетели около 20 российских беспилотников. На их перехват были подняты истребители, несколько дронов были сбиты — это был первый случай, когда беспилотники сбивали над территорией страны НАТО.

Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном
11:40 783
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 7509
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
11:30 726
Россия готовится к наступлению на Херсон
Россия готовится к наступлению на Херсон говорится в отчете ISW
11:50 543
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы
10:24 1885
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 8107
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
10:50 1931
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов видео
10:51 1359
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты видео
10:37 2336
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 6410
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
10:23 1534

ЭТО ВАЖНО

Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном
11:40 783
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 7509
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
11:30 726
Россия готовится к наступлению на Херсон
Россия готовится к наступлению на Херсон говорится в отчете ISW
11:50 543
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы
10:24 1885
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 8107
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
10:50 1931
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов видео
10:51 1359
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты видео
10:37 2336
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 6410
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
10:23 1534
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться