Агентство пищевой безопасности запускает новую кампанию

Консультативный совет при Агентстве пищевой безопасности Азербайджана запустил новую кампанию под названием «Пищевая безопасность - дело каждого, не только государства!»

В заявлении агентства отмечается, что «современном мире еда - не просто средство ежедневного потребления, это основная гарантия здоровья, благополучия и устойчивого будущего. С этой точки зрения Консультативный совет при Агентстве пищевой безопасности Азербайджанской Республики начал новую кампанию. Основной целью кампании является привлечение граждан к контролю за безопасностью пищевых продуктов путем общественного участия».

«Пищевая безопасность - дело каждого, а не только государства! Давайте вместе вступим в здоровое будущее с безопасной пищей!» - призывают в агентстве.