Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Агентство пищевой безопасности запускает новую кампанию

12:14 129

Консультативный совет при Агентстве пищевой безопасности Азербайджана запустил новую кампанию под названием «Пищевая безопасность - дело каждого, не только государства!»

В заявлении агентства отмечается, что «современном мире еда - не просто средство ежедневного потребления, это основная гарантия здоровья, благополучия и устойчивого будущего. С этой точки зрения Консультативный совет при Агентстве пищевой безопасности Азербайджанской Республики начал новую кампанию. Основной целью кампании является привлечение граждан к контролю за безопасностью пищевых продуктов путем общественного участия».

«Пищевая безопасность - дело каждого, а не только государства! Давайте вместе вступим в здоровое будущее с безопасной пищей!» - призывают в агентстве.

Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном
11:40 785
К фашизму!..
К фашизму!.. дежавю и державы
01:53 7511
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
«Прорыв в медицине: в Азербайджане стартовала роботизированная хирургия»
11:30 728
Россия готовится к наступлению на Херсон
Россия готовится к наступлению на Херсон говорится в отчете ISW
11:50 546
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы
10:24 1885
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным главная тема
24 сентября 2025, 23:32 8107
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
«Серого кардинала» везут в наручниках в Кишинев
10:50 1932
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов
Взрыв в Британии рядом с будущим заводом дронов видео
10:51 1359
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты
Украинский спецназ уничтожил в Крыму российские самолеты видео
10:37 2336
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 6410
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
Трампу рассказали о готовящемся наступлении Украины
10:23 1535

