Америка подняла в небо истребители из-за российских самолетов

Военные США обнаружили и отследили 24 сентября два российских Ту-95 и два Су-35 в небе неподалеку от Аляски, сообщает Североамериканское командование ПВО (NORAD).

Командование направило самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3, четыре истребителя F-16 и четыре заправщика KC-135 для идентификации и перехвата.

«Российский военный самолет оставался в международном воздушном пространстве и не вторгался в суверенное воздушное пространство США или Канады. Эта российская активность в [зоне ответственности] ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — говорится в сообщении.

Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги. Он был разработан в Опытно-конструкторском бюро П.О. Сухого в 2008 году. Су-35 является одним из основных истребителей ВВС России.

Ту-95 — советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, остается на службе как носитель крылатых ракет.