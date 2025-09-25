USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Америка подняла в небо истребители из-за российских самолетов

обновлено 18:39
18:39 3798

Военные США обнаружили и отследили 24 сентября два российских Ту-95 и два Су-35 в небе неподалеку от Аляски, сообщает Североамериканское командование ПВО (NORAD).

Командование направило самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3, четыре истребителя F-16 и четыре заправщика KC-135 для идентификации и перехвата.

«Российский военный самолет оставался в международном воздушном пространстве и не вторгался в суверенное воздушное пространство США или Канады. Эта российская активность в [зоне ответственности] ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — говорится в сообщении.

Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги. Он был разработан в Опытно-конструкторском бюро П.О. Сухого в 2008 году. Су-35 является одним из основных истребителей ВВС России.

Ту-95 — советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, остается на службе как носитель крылатых ракет.

* * * 12:37

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС российской армии в сопровождении пары истребителей Су-35С ВКС России вошли в зону идентификации ПВО Аляски в рамках «планового полета», пишут российские телеграм-каналы.

ВВС США задействовали четыре истребителя F-16, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания E-3B Sentry.

На днях экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что Москва стала вести себя более дерзко после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

«После встречи с Трампом он (Путин) вел себя так, будто у него развязаны руки. И я боюсь, что его восприятие ситуации в Украине сейчас верно», - сказал Болтон.

