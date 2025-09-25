USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

обновлено 15:25
15:25 1688

Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюремного заключения по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда.

Также экс-президенту был назначен штраф в размере €100 тыс.

* * * 12:59

Парижский суд признал бывшего президента Франции (2007-2012) Николя Саркози виновным в соучастии в преступном сообществе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда.

С экс-президента сняли остальные обвинения: пассивная коррупция, сокрытие хищений ливийских государственных средств и незаконное финансирование избирательной кампании.

Приговор Саркози еще не вынесли. France Info отмечает, что обвинение запрашивало для него семь лет заключения, штраф в €300 тыс. и лишение права избираться в течение пяти лет.

Французские СМИ напоминают, что нынешний приговор будет уже третьим для бывшего президента. В 2024 году он был признан виновным в «коррупции и торговле влиянием» по «делу о прослушках», носил электронный браслет на ноге, приходя с ним на слушания по «ливийскому делу». После того приговора Саркози стал первым экс-президентом Франции, приговоренным к реальному сроку заключения. Кроме того, он был приговорен в апелляционном порядке к одному году тюрьмы по делу «Бигмалион» о финансировании его проигранной президентской кампании 2012 года.

В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Как разгневать диктатора
Новые детали операции украинской разведки в России
В Москве митингуют армяне
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Смерть Урмии
