«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюремного заключения по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда. Также экс-президенту был назначен штраф в размере €100 тыс.

* * * 12:59 Парижский суд признал бывшего президента Франции (2007-2012) Николя Саркози виновным в соучастии в преступном сообществе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда.