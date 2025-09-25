«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюремного заключения по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда.
Также экс-президенту был назначен штраф в размере €100 тыс.
* * * 12:59
Парижский суд признал бывшего президента Франции (2007-2012) Николя Саркози виновным в соучастии в преступном сообществе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года.
Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда.
С экс-президента сняли остальные обвинения: пассивная коррупция, сокрытие хищений ливийских государственных средств и незаконное финансирование избирательной кампании.
Приговор Саркози еще не вынесли. France Info отмечает, что обвинение запрашивало для него семь лет заключения, штраф в €300 тыс. и лишение права избираться в течение пяти лет.
Французские СМИ напоминают, что нынешний приговор будет уже третьим для бывшего президента. В 2024 году он был признан виновным в «коррупции и торговле влиянием» по «делу о прослушках», носил электронный браслет на ноге, приходя с ним на слушания по «ливийскому делу». После того приговора Саркози стал первым экс-президентом Франции, приговоренным к реальному сроку заключения. Кроме того, он был приговорен в апелляционном порядке к одному году тюрьмы по делу «Бигмалион» о финансировании его проигранной президентской кампании 2012 года.