Азербайджанский chatGPT удивил юристов

Азербайджан шаг за шагом внедряет все больше цифровых решений в жизнь граждан. Это не только соответствует общемировым тенденциям, но и отвечает принятой стратегии по широкому применению высоких технологий в производственной, научно-образовательной и других сферах. Успешное функционирование революционной платформы электронного правительства, интеграция в него документооборота, услуг государственных органов и других процедур, внедрение системы биометрической идентификации и многие другие шаги не только помогают устранить бумажную волокиту, внести вклад в устойчивое развитие и построение «зеленого» будущего, но и обеспечивают оперативность, гибкость, высокий уровень координации. Теперь же в этой сфере наступила новая эра – эра искусственного интеллекта, находящего все более широкое применение.

В рамках сотрудничества Министерства юстиции и Министерства цифрового развития и транспорта запущена платформа E-qanun.ai, которая позволяет осуществлять эффективный поиск в нормативно-правовой базе Азербайджана. Этот продукт искусственного интеллекта, разработанный для реализации «Стратегии развития Азербайджанской Республики в области искусственного интеллекта на 2025–2028 годы», является одной из мер по усилению механизмов обработки естественного языка, указанных в подпункте 8.2.2 Стратегии. В презентации приняли участие заместитель министра юстиции Тогрул Гусейнов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Эльмин Мамедов, представители профильных ведомств, юристы и представители СМИ.

Министерство юстиции и Министерство цифрового развития и транспорта совместно определили технические требования для платформы E-qanun.ai. Сама же система была разработана Национальным центром искусственного интеллекта, входящим в структуру AZCON Holding. E-qanun.ai представляет собой поддерживаемую искусственным интеллектом инновационную платформу поиска правовой информации на основе единой электронной базы данных о правовых актах. Система, предоставляющая пользователям быстрый анализ и точные результаты, направлена на получение оперативных и достоверных ответов на вопросы, возникающие в юридической сфере. Основная цель платформы — сделать законы более доступными и понятными для всех. Здесь пользователи могут искать правовую информацию по тексту, смыслу или в гибридной форме, просматривать ее анализ с помощью искусственного интеллекта и историю своих предыдущих поисков в личном кабинете.