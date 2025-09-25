В Азербайджане резко похолодает

В течение следующих двух дней в Азербайджане ожидается резкое понижение температуры воздуха, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Апшеронском полуострове с вечера 26 сентября до утра 28 сентября местами ожидаются дожди. На отдельных участках полуострова возможны кратковременные ливни и грозы.
Со второй половины дня 26 сентября до вечера 28 сентября в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами. В отдельных местах возможны интенсивные и сильные ливневые дожди, град, а в высокогорных районах - мокрый снег.
По территории страны температура воздуха постепенно понизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, но вечером местами возможны дожди с грозами. Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Согласно данным, умеренный юго-западный ветер в пятницу сменится порывистым северо-западным.
Ночью температура воздуха в столице и на полуострове будет колебаться в пределах 15-18°C, днем — от 22 до 26°C. Атмосферное давление повысится до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85% ночью и 60-70% днем.
В регионах Азербайджана преимущественно сохранится сухая погода, однако днем в северных и западных районах ожидаются дожди с грозами. Местами прогнозируются порывистый ветер, град и туман. Температура воздуха составит ночью 14-18°С, днем 22-27°С.
В горах температура ночью опустится до 3-8°C, днем поднимется до 12-17°C.