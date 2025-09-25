USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

В Азербайджане резко похолодает

обновлено 15:33
15:33 2060

В течение следующих двух дней в Азербайджане ожидается резкое понижение температуры воздуха, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове с вечера 26 сентября до утра 28 сентября местами ожидаются дожди. На отдельных участках полуострова возможны кратковременные ливни и грозы.

Со второй половины дня 26 сентября до вечера 28 сентября в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами. В отдельных местах возможны интенсивные и сильные ливневые дожди, град, а в высокогорных районах - мокрый снег.

По территории страны температура воздуха постепенно понизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.

*** 13:40

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, но вечером местами возможны дожди с грозами. Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно данным, умеренный юго-западный ветер в пятницу сменится порывистым северо-западным.

Ночью температура воздуха в столице и на полуострове будет колебаться в пределах 15-18°C, днем — от 22 до 26°C. Атмосферное давление повысится до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85% ночью и 60-70% днем.

В регионах Азербайджана преимущественно сохранится сухая погода, однако днем в северных и западных районах ожидаются дожди с грозами. Местами прогнозируются порывистый ветер, град и туман. Температура воздуха составит ночью 14-18°С, днем 22-27°С.

В горах температура ночью опустится до 3-8°C, днем поднимется до 12-17°C.

«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы обновлено 15:25
15:25 1689
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
15:10 950
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им наш комментарий; все еще актуально
12:05 2478
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час
14:25 2908
Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном; все еще актуально
11:40 2741
Новые детали операции украинской разведки в России
Новые детали операции украинской разведки в России видео
15:06 1412
В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне видео
14:45 2235
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
14:35 1111
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы; все еще актуально
10:24 2991
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий
12:16 3604
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 7075

ЭТО ВАЖНО

«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы обновлено 15:25
15:25 1689
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
15:10 950
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им наш комментарий; все еще актуально
12:05 2478
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час
14:25 2908
Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном; все еще актуально
11:40 2741
Новые детали операции украинской разведки в России
Новые детали операции украинской разведки в России видео
15:06 1412
В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне видео
14:45 2235
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
14:35 1111
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы; все еще актуально
10:24 2991
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий
12:16 3604
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 7075
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться