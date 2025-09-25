В Азербайджане резко похолодает

В течение следующих двух дней в Азербайджане ожидается резкое понижение температуры воздуха, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове с вечера 26 сентября до утра 28 сентября местами ожидаются дожди. На отдельных участках полуострова возможны кратковременные ливни и грозы.

Со второй половины дня 26 сентября до вечера 28 сентября в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами. В отдельных местах возможны интенсивные и сильные ливневые дожди, град, а в высокогорных районах - мокрый снег.

По территории страны температура воздуха постепенно понизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.