Ряд крупных российских СМИ и официальных информагентств, включая сайт телеканала Минобороны РФ «Звезда», сегодня опубликовал «прогноз» некоего «аналитика Алана Уотсона» (Alan Watson) о возможном начале новых вооруженных конфликтов в Европе, в том числе и на Южном Кавказе. «К потенциально опасным регионам эксперт причислил Арктику, Кавказ, в частности Армению, Азербайджан и Грузию, а также Черное и Балтийское моря. Озабоченность аналитика вызвала ситуация в Молдове, куда прибыли войска НАТО», — цитируют российские СМИ «Алана Уотсона».

Известно, что после исторического саммита мира, состоявшегося 8 августа в Белом доме, конфликт между Азербайджаном и Арменией был завершен. Лидеры обеих стран заявили об этом миру в присутствии президента США Дональда Трампа. Вчера на официальном приеме в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поинтересовался текущей ситуацией и наличием перестрелок. Президент Азербайджана ответил, что никаких вооруженных инцидентов и стрельбы нет: всему этому был положен конец 8 августа. «Вы сотворили чудо, господин президент. Спасибо», — сказал Алиев. Но вот появляется некий «аналитик» с западной фамилией, который предупреждает о новой войне на Южном Кавказе и даже прогнозирует, что она может охватить все три страны региона. Давайте разберемся: кто же этот «аналитик» с английской фамилией, втягивающий Южный Кавказ в большую войну? Он сотрудник какого аналитического центра? В каком авторитетном аналитическом издании опубликован его прогноз о новой войне в регионе? Учитывая, что российская пропаганда распространяет свои тезисы либо через бот-аккаунты с вымышленными западными фамилиями в различных соцсетях, либо через реальных персонажей — граждан западных стран, сотрудничающих с дезинформационным центром ГРУ, мы провели краткое исследование личности «Алана Уотсона».

В интернете действительно можно встретить людей с именем и фамилией «Алан Уотсон»: среди них, например, есть профессор философии в одном из престижных университетов Великобритании и биолог-исследователь из США. Однако тот самый Уотсон, который якобы «предупреждает» о новой войне на Южном Кавказе, — не более чем виртуальный однофамилец вымышленного персонажа из произведений Артура Конан Дойла. Выяснилось, что «аналитик» опубликовал свои «прогнозы» через аккаунт @DietHeartNews на платформе X. Ранее этот аккаунт неоднократно распространял фейковые новости, построенные на избитых тезисах российской пропаганды. Ресурсы по проверке фактов установили, что речь идет о полуавтоматическом бот-аккаунте, связанном с дезинформационной сетью Кремля. Пользователь @splendid_pete на той же платформе X дал резкую характеристику «Алану Уотсону»: «Алан Уотсон не эксперт, а дешевый путинский подхалим, или, по крайней мере, я надеюсь, что он не обойдется Кремлю слишком дорого, это было бы пустой тратой денег. Его лента — просто переработанная московская пропаганда: Украина — не демократия, НАТО — агрессор, Россия — жертва. Он выдумывает фейковую историю о «ни дюйма», выдумывает снайперов НАТО на Майдане, называет каждого украинца нацистом, игнорируя при этом собственные фашистские банды в России. Он фальсифицирует цитаты Зеленского и лжет о смертях на Донбассе, делает вид, что Минск (Минские соглашения - ред.) рухнул только из-за Киева. Он выборочно берет историю, вырывает контекст и отмывает кремлевские лозунги, выдавая их за факты. Никаких исследований, никакой достоверности, просто рупор дешевой рекламы, прикрывающий незаконное вторжение».