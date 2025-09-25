USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
14:25 2908

Ряд крупных российских СМИ и официальных информагентств, включая сайт телеканала Минобороны РФ «Звезда», сегодня опубликовал «прогноз» некоего «аналитика Алана Уотсона» (Alan Watson) о возможном начале новых вооруженных конфликтов в Европе, в том числе и на Южном Кавказе.

«К потенциально опасным регионам эксперт причислил Арктику, Кавказ, в частности Армению, Азербайджан и Грузию, а также Черное и Балтийское моря. Озабоченность аналитика вызвала ситуация в Молдове, куда прибыли войска НАТО», — цитируют российские СМИ «Алана Уотсона».

Российский «аналитик» с западной фамилией предупреждает о новой войне на Южном Кавказе и даже прогнозирует, что она может охватить все три страны региона

Известно, что после исторического саммита мира, состоявшегося 8 августа в Белом доме, конфликт между Азербайджаном и Арменией был завершен. Лидеры обеих стран заявили об этом миру в присутствии президента США Дональда Трампа. Вчера на официальном приеме в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поинтересовался текущей ситуацией и наличием перестрелок. Президент Азербайджана ответил, что никаких вооруженных инцидентов и стрельбы нет: всему этому был положен конец 8 августа. «Вы сотворили чудо, господин президент. Спасибо», — сказал Алиев.

Но вот появляется некий «аналитик» с западной фамилией, который предупреждает о новой войне на Южном Кавказе и даже прогнозирует, что она может охватить все три страны региона. Давайте разберемся: кто же этот «аналитик» с английской фамилией, втягивающий Южный Кавказ в большую войну? Он сотрудник какого аналитического центра? В каком авторитетном аналитическом издании опубликован его прогноз о новой войне в регионе?

Учитывая, что российская пропаганда распространяет свои тезисы либо через бот-аккаунты с вымышленными западными фамилиями в различных соцсетях, либо через реальных персонажей — граждан западных стран, сотрудничающих с дезинформационным центром ГРУ, мы провели краткое исследование личности «Алана Уотсона».

Несколько недель назад роспропаганда распространила фейковую новость, что россияне якобы захватили в плен в Украине двух офицеров британской армии. Эта дезинформация быстро разошлась по соцсетям, но была оперативно разоблачена с помощью фактчекинга

В интернете действительно можно встретить людей с именем и фамилией «Алан Уотсон»: среди них, например, есть профессор философии в одном из престижных университетов Великобритании и биолог-исследователь из США. Однако тот самый Уотсон, который якобы «предупреждает» о новой войне на Южном Кавказе, — не более чем виртуальный однофамилец вымышленного персонажа из произведений Артура Конан Дойла.

Выяснилось, что «аналитик» опубликовал свои «прогнозы» через аккаунт @DietHeartNews на платформе X. Ранее этот аккаунт неоднократно распространял фейковые новости, построенные на избитых тезисах российской пропаганды. Ресурсы по проверке фактов установили, что речь идет о полуавтоматическом бот-аккаунте, связанном с дезинформационной сетью Кремля.

Пользователь @splendid_pete на той же платформе X дал резкую характеристику «Алану Уотсону»: «Алан Уотсон не эксперт, а дешевый путинский подхалим, или, по крайней мере, я надеюсь, что он не обойдется Кремлю слишком дорого, это было бы пустой тратой денег. Его лента — просто переработанная московская пропаганда: Украина — не демократия, НАТО — агрессор, Россия — жертва. Он выдумывает фейковую историю о «ни дюйма», выдумывает снайперов НАТО на Майдане, называет каждого украинца нацистом, игнорируя при этом собственные фашистские банды в России. Он фальсифицирует цитаты Зеленского и лжет о смертях на Донбассе, делает вид, что Минск (Минские соглашения - ред.) рухнул только из-за Киева. Он выборочно берет историю, вырывает контекст и отмывает кремлевские лозунги, выдавая их за факты. Никаких исследований, никакой достоверности, просто рупор дешевой рекламы, прикрывающий незаконное вторжение».

Российская пропаганда распространяет свои тезисы либо через бот-аккаунты с вымышленными западными фамилиями в различных соцсетях, либо через реальных персонажей — граждан западных стран, сотрудничающих с дезинформационным центром ГРУ

Несколько недель назад тот самый российский «доктор Уотсон» поделился фейковой новостью на ту же тему о том, что россияне якобы захватили в плен в Украине двух полковников британской армии. В публикации фигурировали поддельные фотографии и вымышленные имена «пленных». Эта дезинформация быстро распространилась по соцсетям, но была оперативно разоблачена с помощью фактчекинга.

Как видно, российская пропаганда использует примитивную схему: сначала запускает фейк через бот-аккаунты в соцсетях, затем крупные СМИ подхватывают и тиражируют его как «аналитику» или «экспертное мнение».

Хотя этот метод кажется примитивным и быстро разоблачается, определенная аудитория может принять распространение дезинформации как факт, пока не будет доказано, что это дезинформация. Именно на это и рассчитывает российская пропаганда.

«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы обновлено 15:25
15:25 1689
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
15:10 950
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им наш комментарий; все еще актуально
12:05 2479
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час
14:25 2909
Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном; все еще актуально
11:40 2741
Новые детали операции украинской разведки в России
Новые детали операции украинской разведки в России видео
15:06 1412
В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне видео
14:45 2236
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
14:35 1111
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы; все еще актуально
10:24 2991
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий
12:16 3604
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 7075
