Ряд крупных российских СМИ и официальных информагентств, включая сайт телеканала Минобороны РФ «Звезда», сегодня опубликовал «прогноз» некоего «аналитика Алана Уотсона» (Alan Watson) о возможном начале новых вооруженных конфликтов в Европе, в том числе и на Южном Кавказе.
«К потенциально опасным регионам эксперт причислил Арктику, Кавказ, в частности Армению, Азербайджан и Грузию, а также Черное и Балтийское моря. Озабоченность аналитика вызвала ситуация в Молдове, куда прибыли войска НАТО», — цитируют российские СМИ «Алана Уотсона».
Известно, что после исторического саммита мира, состоявшегося 8 августа в Белом доме, конфликт между Азербайджаном и Арменией был завершен. Лидеры обеих стран заявили об этом миру в присутствии президента США Дональда Трампа. Вчера на официальном приеме в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поинтересовался текущей ситуацией и наличием перестрелок. Президент Азербайджана ответил, что никаких вооруженных инцидентов и стрельбы нет: всему этому был положен конец 8 августа. «Вы сотворили чудо, господин президент. Спасибо», — сказал Алиев.
Но вот появляется некий «аналитик» с западной фамилией, который предупреждает о новой войне на Южном Кавказе и даже прогнозирует, что она может охватить все три страны региона. Давайте разберемся: кто же этот «аналитик» с английской фамилией, втягивающий Южный Кавказ в большую войну? Он сотрудник какого аналитического центра? В каком авторитетном аналитическом издании опубликован его прогноз о новой войне в регионе?
Учитывая, что российская пропаганда распространяет свои тезисы либо через бот-аккаунты с вымышленными западными фамилиями в различных соцсетях, либо через реальных персонажей — граждан западных стран, сотрудничающих с дезинформационным центром ГРУ, мы провели краткое исследование личности «Алана Уотсона».
В интернете действительно можно встретить людей с именем и фамилией «Алан Уотсон»: среди них, например, есть профессор философии в одном из престижных университетов Великобритании и биолог-исследователь из США. Однако тот самый Уотсон, который якобы «предупреждает» о новой войне на Южном Кавказе, — не более чем виртуальный однофамилец вымышленного персонажа из произведений Артура Конан Дойла.
Выяснилось, что «аналитик» опубликовал свои «прогнозы» через аккаунт @DietHeartNews на платформе X. Ранее этот аккаунт неоднократно распространял фейковые новости, построенные на избитых тезисах российской пропаганды. Ресурсы по проверке фактов установили, что речь идет о полуавтоматическом бот-аккаунте, связанном с дезинформационной сетью Кремля.
Пользователь @splendid_pete на той же платформе X дал резкую характеристику «Алану Уотсону»: «Алан Уотсон не эксперт, а дешевый путинский подхалим, или, по крайней мере, я надеюсь, что он не обойдется Кремлю слишком дорого, это было бы пустой тратой денег. Его лента — просто переработанная московская пропаганда: Украина — не демократия, НАТО — агрессор, Россия — жертва. Он выдумывает фейковую историю о «ни дюйма», выдумывает снайперов НАТО на Майдане, называет каждого украинца нацистом, игнорируя при этом собственные фашистские банды в России. Он фальсифицирует цитаты Зеленского и лжет о смертях на Донбассе, делает вид, что Минск (Минские соглашения - ред.) рухнул только из-за Киева. Он выборочно берет историю, вырывает контекст и отмывает кремлевские лозунги, выдавая их за факты. Никаких исследований, никакой достоверности, просто рупор дешевой рекламы, прикрывающий незаконное вторжение».
Несколько недель назад тот самый российский «доктор Уотсон» поделился фейковой новостью на ту же тему о том, что россияне якобы захватили в плен в Украине двух полковников британской армии. В публикации фигурировали поддельные фотографии и вымышленные имена «пленных». Эта дезинформация быстро распространилась по соцсетям, но была оперативно разоблачена с помощью фактчекинга.
Как видно, российская пропаганда использует примитивную схему: сначала запускает фейк через бот-аккаунты в соцсетях, затем крупные СМИ подхватывают и тиражируют его как «аналитику» или «экспертное мнение».
Хотя этот метод кажется примитивным и быстро разоблачается, определенная аудитория может принять распространение дезинформации как факт, пока не будет доказано, что это дезинформация. Именно на это и рассчитывает российская пропаганда.