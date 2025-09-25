Армения урезает оборону

Правительство Армении одобрило проект государственного бюджета на 2026 год, в котором предусмотрено сокращение оборонных расходов почти на 16% – до 560 млрд драмов (около $1,46 млрд). Об этом пишет «Интерфакс».

В ближайшие недели проект бюджета будет передан на рассмотрение парламента.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, в 2026 году на нужды обороны — включая поддержание боевой готовности, обеспечение стратегического развертывания вооруженных сил и защиту государственных границ — предусмотрено 560,1 млрд драмов (около $1,46 млрд).

Для сравнения: в 2025 году Армения увеличила оборонные расходы на 20%, доведя их до 664 млрд драмов (примерно $1,73 млрд).

21 августа армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в 2026 году существенного увеличения оборонных расходов не планируется. При этом он подчеркнул, что власти продолжат оперативно отслеживать и анализировать ситуацию.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в присутствии президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию из семи пунктов. Один из них предусматривает запуск Зангезурского коридора («Маршрута Трампа») в рамках разблокирования региональных коммуникаций. В тот же день министры иностранных дел двух стран парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.