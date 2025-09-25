USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Армения урезает оборону

14:26 1033

Правительство Армении одобрило проект государственного бюджета на 2026 год, в котором предусмотрено сокращение оборонных расходов почти на 16% – до 560 млрд драмов (около $1,46 млрд). Об этом пишет «Интерфакс».

В ближайшие недели проект бюджета будет передан на рассмотрение парламента.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, в 2026 году на нужды обороны — включая поддержание боевой готовности, обеспечение стратегического развертывания вооруженных сил и защиту государственных границ — предусмотрено 560,1 млрд драмов (около $1,46 млрд).

Для сравнения: в 2025 году Армения увеличила оборонные расходы на 20%, доведя их до 664 млрд драмов (примерно $1,73 млрд).

21 августа армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в 2026 году существенного увеличения оборонных расходов не планируется. При этом он подчеркнул, что власти продолжат оперативно отслеживать и анализировать ситуацию.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в присутствии президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию из семи пунктов. Один из них предусматривает запуск Зангезурского коридора («Маршрута Трампа») в рамках разблокирования региональных коммуникаций. В тот же день министры иностранных дел двух стран парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы обновлено 15:25
15:25 1692
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
15:10 954
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им наш комментарий; все еще актуально
12:05 2479
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час
14:25 2917
Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном; все еще актуально
11:40 2742
Новые детали операции украинской разведки в России
Новые детали операции украинской разведки в России видео
15:06 1417
В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне видео
14:45 2240
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
14:35 1114
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы; все еще актуально
10:24 2991
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий
12:16 3605
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 7078

ЭТО ВАЖНО

«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы обновлено 15:25
15:25 1692
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
15:10 954
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им наш комментарий; все еще актуально
12:05 2479
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час
14:25 2917
Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном; все еще актуально
11:40 2742
Новые детали операции украинской разведки в России
Новые детали операции украинской разведки в России видео
15:06 1417
В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне видео
14:45 2240
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
14:35 1114
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы; все еще актуально
10:24 2991
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий
12:16 3605
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 7078
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться