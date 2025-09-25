USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении

14:35 1115

Cпециальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что находится в постоянном обмене мнениями с главами МИД и Национальной разведывательной организации Турции — Хаканом Фиданом и Ибрагимом Калыном — по вопросам, связанным с Азербайджаном и Арменией.

Выступая на ежегодном саммите Concordia в Нью-Йорке, Уиткофф подчеркнул, что для команды Трампа турецкие дипломаты и разведка играют ключевую роль в обсуждении региональных вопросов.

«В Турции у нашего посла Тома Баррака есть два человека, которые крайне важны для всего, что происходит в регионе. Один из них — господин Ибрагим Калын, глава разведки MİT, другой — Хакан Фидан, министр иностранных дел. Если у меня возникает проблема, будь то в Азербайджане, Армении или даже в Украине, эти господа являются экспертами во всех этих областях», — отметил он.

По словам Уиткоффа, взаимодействие осуществляется напрямую через посла США в Анкаре: «Я звоню Тому и спрашиваю: каково мнение Ибрагима по этому поводу? Именно так мы работаем вместе. У нас множество примеров успешных решений благодаря такому взаимодействию внутри администрации».

«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы обновлено 15:25
15:25 1693
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
15:10 955
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им наш комментарий; все еще актуально
12:05 2479
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час
14:25 2917
Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном; все еще актуально
11:40 2742
Новые детали операции украинской разведки в России
Новые детали операции украинской разведки в России видео
15:06 1420
В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне видео
14:45 2241
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
14:35 1116
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы; все еще актуально
10:24 2991
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий
12:16 3606
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 7079

