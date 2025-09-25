Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении

Cпециальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что находится в постоянном обмене мнениями с главами МИД и Национальной разведывательной организации Турции — Хаканом Фиданом и Ибрагимом Калыном — по вопросам, связанным с Азербайджаном и Арменией.

Выступая на ежегодном саммите Concordia в Нью-Йорке, Уиткофф подчеркнул, что для команды Трампа турецкие дипломаты и разведка играют ключевую роль в обсуждении региональных вопросов.

«В Турции у нашего посла Тома Баррака есть два человека, которые крайне важны для всего, что происходит в регионе. Один из них — господин Ибрагим Калын, глава разведки MİT, другой — Хакан Фидан, министр иностранных дел. Если у меня возникает проблема, будь то в Азербайджане, Армении или даже в Украине, эти господа являются экспертами во всех этих областях», — отметил он.

По словам Уиткоффа, взаимодействие осуществляется напрямую через посла США в Анкаре: «Я звоню Тому и спрашиваю: каково мнение Ибрагима по этому поводу? Именно так мы работаем вместе. У нас множество примеров успешных решений благодаря такому взаимодействию внутри администрации».