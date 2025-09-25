Акция Минздрава в Шуше и Агдамском районе

USD 1.7000
В рамках программы «Великое возвращение» при организации Министерства здравоохранения 25-26 сентября Мобильная клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Минздрава проводит в селе Хыдырлы Агдамского района и в городе Шуша офтальмологические медицинские осмотры граждан.

Основной целью двухдневной офтальмологической акции является оперативное обследование граждан, предотвращение ухудшения зрения, выявление ранней патологии зрения и назначение соответствующего лечения.

В первый день мероприятия в селе Хыдырлы Агдамского района были организованы офтальмологические осмотры граждан.

По результатам обследований у некоторых граждан выявлены синдром сухого глаза, аллергический конъюнктивит, рефракционная патология, миопический астигматизм и другие заболевания. Также проведен общий мониторинг заболеваний глаз и обсуждены полученные результаты. В то же время для пациентов, столкнувшихся с серьезными проблемами и нуждающихся в сложных операциях, созданы условия для посещения Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.

В первый день медицинской акции около 100 граждан прошли офтальмологический осмотр. В ходе акции было отмечено, что порой симптомы глазных заболеваний могут остаться незамеченными. С целью выявления патологии глаз на начальных стадиях специалисты Центра дали рекомендации местным жителям регулярно проходить общий офтальмологический осмотр. В завершение были даны ответы на вопросы участников акции.

На следующий день медицинская акция продолжилась в городе Шуша.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что подобные выездные акции на освобожденных территориях будут продолжены. Это часть долгосрочной стратегии по построению устойчивой системы здравоохранения в рамках программы «Великое возвращение», которая возвращает людям не только дома, но и уверенность в том, что забота о здоровье — приоритет государства.

