Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Kapital Bank удостоен золотой награды премии Globee–Innovation Awards

14:39

Kapital Bank, первый банк Азербайджана, добился нового международного признания. За реализацию проекта «Клиентоориентированная трансформация», направленного на повышение удовлетворенности клиентов и качества обслуживания, банк был удостоен золотой награды одной из самых авторитетных мировых премий Globee Innovation Awards в категории Customer Success – Outstanding Achievement of the Year («Успех клиента – Выдающееся достижение года»).

Кроме того, Kapital Bank, опередив всех международных конкурентов и набрав наивысший балл в своей номинации, завоевал и специальную награду Best of Category («Лучший в категории»). Это достижение является ярким подтверждением международного признания инновационных подходов и успешных проектов банка, направленных на совершенствование клиентского опыта.

Программа Globee Awards, учрежденная в 2003 году, пользуется высоким авторитетом в мировой деловой среде. Она оценивает выдающиеся достижения в таких направлениях, как инновации, лидерство и клиентский опыт. В нынешнем году в конкурсе приняли участие стартапы, малые и средние предприятия, крупные компании и государственные структуры из разных стран мира, соревнуясь в 4 основных и 1666 дополнительных категориях.

Руководитель Офиса банковских операций Kapital Bank Махаммад Ибрагимов, комментируя успех, отметил: «Реализуя проект «Клиентоориентированная трансформация», мы ставили перед собой цель предоставлять клиентам максимально быстрые, прозрачные и соответствующие самым высоким стандартам услуги. То, что мы оказались в числе лучших на международной арене, является результатом профессионализма нашей команды и внимания к каждому клиенту. Эта победа вдохновляет нас на внедрение еще более инновационных решений и дальнейшее повышение уровня удовлетворенности клиентов. Уверен, вместе мы достигнем еще больших успехов».

Kapital Bank – первый банк Азербайджана, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в стране: 121 филиал и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

