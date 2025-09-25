В Москве митингуют армяне

Несколько десятков представителей армянской диаспоры вышли на митинг в Москве против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении церкви.

Собравшиеся держат в руках плакаты с надписями: «Никол – предатель» и «Пашинян – враг», сообщают российские телеграм-каналы.

Ранее в Армении были арестованы архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, которым инкриминируют призывы к свержению законных властей страны. До этого под арест отправили пророссийского бизнесмена Самвела Карапетяна.

Сам Никол Пашинян сейчас находится в Москве для участия в форуме «Мировая атомная неделя».