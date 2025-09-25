USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

В Москве митингуют армяне

14:45

Несколько десятков представителей армянской диаспоры вышли на митинг в Москве против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении церкви.

Собравшиеся держат в руках плакаты с надписями: «Никол – предатель» и «Пашинян – враг», сообщают российские телеграм-каналы.

Ранее в Армении были арестованы архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, которым инкриминируют призывы к свержению законных властей страны. До этого под арест отправили пророссийского бизнесмена Самвела Карапетяна.

Сам Никол Пашинян сейчас находится в Москве для участия в форуме «Мировая атомная неделя».

В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне
14:45
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
15:25
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
15:10
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
12:05
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
14:25
Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора
11:40
Новые детали операции украинской разведки в России
Новые детали операции украинской разведки в России
15:06
В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне
14:45
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
14:35
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
10:24
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
12:16
Смерть Урмии
Смерть Урмии
02:08
