Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Поляки хотят сбивать дроны без разрешения НАТО

Власти Польши намерены в ускоренном порядке рассмотреть поправки к закону, регулирующему порядок пребывания национальных вооруженных сил за рубежом. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Согласно информации, инициатива предусматривает возможность сбивать российские беспилотники над территорией Украины без предварительного согласования с НАТО или Евросоюзом.

В 2022 году в польское законодательство была внесена поправка, согласно которой любые действия ВС страны за ее пределами требуют согласования с НАТО и Евросоюзом. Расформированная впоследствии комиссия по расследованию российского влияния отмечала, что эта норма фактически лишила Польшу возможности самостоятельно реагировать на угрозы со стороны беспилотников, пролетающих с территории Украины или Беларуси.

В ночь на 10 сентября на территорию Польши проникли около 20 российских беспилотников. На их перехват были подняты истребители, несколько дронов удалось сбить — это первый случай, когда беспилотники сбивали над территорией страны НАТО. Глава МИД Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН по этому поводу заявил: «У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или самолет без разрешения, намеренно или по ошибке, войдет в наше воздушное пространство и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приходите сюда жаловаться».

«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы обновлено 15:25
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им наш комментарий; все еще актуально
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час
Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном; все еще актуально
Новые детали операции украинской разведки в России
Новые детали операции украинской разведки в России видео
В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне видео
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы; все еще актуально
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
