Поляки хотят сбивать дроны без разрешения НАТО

Согласно информации, инициатива предусматривает возможность сбивать российские беспилотники над территорией Украины без предварительного согласования с НАТО или Евросоюзом.

В 2022 году в польское законодательство была внесена поправка, согласно которой любые действия ВС страны за ее пределами требуют согласования с НАТО и Евросоюзом. Расформированная впоследствии комиссия по расследованию российского влияния отмечала, что эта норма фактически лишила Польшу возможности самостоятельно реагировать на угрозы со стороны беспилотников, пролетающих с территории Украины или Беларуси.

В ночь на 10 сентября на территорию Польши проникли около 20 российских беспилотников. На их перехват были подняты истребители, несколько дронов удалось сбить — это первый случай, когда беспилотники сбивали над территорией страны НАТО. Глава МИД Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН по этому поводу заявил: «У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или самолет без разрешения, намеренно или по ошибке, войдет в наше воздушное пространство и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приходите сюда жаловаться».