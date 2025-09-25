USD 1.7000
Новые детали операции украинской разведки в России

15:06 1429

Накануне ударные морские дроны Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины атаковали российские порты в Новороссийске и Туапсе. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источника в украинской разведке.

Утверждается, что в результате операции ГУР парализована работа нефтеналивного комплекса «Транснефти» и терминала Каспийского трубопроводного консорциума, расположенных вблизи Новороссийска.

По словам источника, там россияне загружали нефтью свои танкеры, в том числе и из числа так называемого «теневого флота». Указанные пункты перевалки российской нефти в сумме способны экспортировать 2 миллиона баррелей сырья в день.

Также морские дроны ГУР взорвали нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов России в порту Туапсе.

В ГУР заявили, что «хаотичный и неточный огонь российских военных привел к разрушению жилых объектов, уничтожил несколько легковых автомобилей, вызвал панику среди населения в Новороссийске, Туапсе, а также в расположенном в нескольких десятках километров от места атаки Сочи, где была объявлена экстренная эвакуация с пляжей».

Накануне Bloomberg заявил, что два крупнейших нефтяных порта России на Черном море прекратили отгрузку нефти на танкеры после ударов украинских дронов по территории РФ. «С начала августа Украина радикально усилила свои атаки на российские нефтяные активы, что побудило Кремль запретить экспорт бензина и рассмотреть вопрос об ограничении на дизельное топливо. Эти атаки были сосредоточены на нефтеперерабатывающих заводах, но порты и насосные станции также стали целями», – говорится в материале.

Власти Краснодарского края заявляли, что 24 сентября в ходе воздушной и морской атаки дронов ВСУ в Новороссийске были повреждены семь домов в центре города, в том числе гостиница и офис Каспийского трубопроводного консорциума. Погибли два человека, еще 12 получили ранения. В Туапсе в результате атаки ВСУ ранены два человека.

«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы обновлено 15:25
15:25 1703
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
15:10 961
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им наш комментарий; все еще актуально
12:05 2479
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час
14:25 2932
Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном; все еще актуально
11:40 2752
Новые детали операции украинской разведки в России
Новые детали операции украинской разведки в России видео
15:06 1430
В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне видео
14:45 2255
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
14:35 1119
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы; все еще актуально
10:24 2993
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий
12:16 3609
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 7082
