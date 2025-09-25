Новые детали операции украинской разведки в России

Накануне ударные морские дроны Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины атаковали российские порты в Новороссийске и Туапсе. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источника в украинской разведке.

По словам источника, там россияне загружали нефтью свои танкеры, в том числе и из числа так называемого «теневого флота». Указанные пункты перевалки российской нефти в сумме способны экспортировать 2 миллиона баррелей сырья в день.

Также морские дроны ГУР взорвали нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов России в порту Туапсе.

В ГУР заявили, что «хаотичный и неточный огонь российских военных привел к разрушению жилых объектов, уничтожил несколько легковых автомобилей, вызвал панику среди населения в Новороссийске, Туапсе, а также в расположенном в нескольких десятках километров от места атаки Сочи, где была объявлена экстренная эвакуация с пляжей».

Накануне Bloomberg заявил, что два крупнейших нефтяных порта России на Черном море прекратили отгрузку нефти на танкеры после ударов украинских дронов по территории РФ. «С начала августа Украина радикально усилила свои атаки на российские нефтяные активы, что побудило Кремль запретить экспорт бензина и рассмотреть вопрос об ограничении на дизельное топливо. Эти атаки были сосредоточены на нефтеперерабатывающих заводах, но порты и насосные станции также стали целями», – говорится в материале.

Власти Краснодарского края заявляли, что 24 сентября в ходе воздушной и морской атаки дронов ВСУ в Новороссийске были повреждены семь домов в центре города, в том числе гостиница и офис Каспийского трубопроводного консорциума. Погибли два человека, еще 12 получили ранения. В Туапсе в результате атаки ВСУ ранены два человека.