В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед

25 сентября в Кабмине Азербайджана под руководством премьер-министра Али Асадова и с участием членов правительства состоялось расширенное заседание, посвященное проектам государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2026 год, показателям сводного бюджета на последующие три года, а также концепции и прогнозным показателям экономического и социального развития на 2026 год и последующие три года.

В соответствии с законом Азербайджана «О бюджетной системе» проекты государственного и сводного бюджетов на 2026 год, показатели сводного бюджета на последующие три года, а также прогнозы социально-экономического развития на 2026 год и последующие три года были представлены соответствующими органами в Кабмин Азербайджана.

На заседании обсудили вышеупомянутые проекты. Открывая заседание вступительным словом, Асадов подробно рассказал об основных показателях проекта государственного бюджета на следующий год.

На заседании были заслушаны доклады министра финансов Сахиля Бабаева о проектах государственного и сводного бюджетов на 2026 год и показателях сводного бюджета на последующие три года, министра экономики Микаила Джаббарова о концепции и прогнозных показателях экономического и социального развития на 2026 год и последующие три года, а также министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева о проектах бюджетов Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения на 2026 год.