USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед

Отдел информации
15:10 964

25 сентября в Кабмине Азербайджана под руководством премьер-министра Али Асадова и с участием членов правительства состоялось расширенное заседание, посвященное проектам государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2026 год, показателям сводного бюджета на последующие три года, а также концепции и прогнозным показателям экономического и социального развития на 2026 год и последующие три года.

В соответствии с законом Азербайджана «О бюджетной системе» проекты государственного и сводного бюджетов на 2026 год, показатели сводного бюджета на последующие три года, а также прогнозы социально-экономического развития на 2026 год и последующие три года были представлены соответствующими органами в Кабмин Азербайджана.

На заседании обсудили вышеупомянутые проекты. Открывая заседание вступительным словом, Асадов подробно рассказал об основных показателях проекта государственного бюджета на следующий год.

На заседании были заслушаны доклады министра финансов Сахиля Бабаева о проектах государственного и сводного бюджетов на 2026 год и показателях сводного бюджета на последующие три года, министра экономики Микаила Джаббарова о концепции и прогнозных показателях экономического и социального развития на 2026 год и последующие три года, а также министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева о проектах бюджетов Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения на 2026 год.

Затем премьер-министр, как сообщается, довел до внимания участников заседания основные задачи и поручения.

По итогам заседания было принято решение о представлении проектов «Государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на 2026 год и показателей сводного бюджета на последующие три года» и «Концепции и прогнозных показателей экономического и социального развития страны на 2026 год и последующие три года» президенту Азербайджана вместе с документами, предусмотренными статьей 12 Закона Азербайджанской Республики «О бюджетной системе».

«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы обновлено 15:25
15:25 1706
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
15:10 965
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им наш комментарий; все еще актуально
12:05 2479
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час
14:25 2933
Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном; все еще актуально
11:40 2755
Новые детали операции украинской разведки в России
Новые детали операции украинской разведки в России видео
15:06 1432
В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне видео
14:45 2259
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
14:35 1121
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы; все еще актуально
10:24 2993
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий
12:16 3611
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 7082

ЭТО ВАЖНО

«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы обновлено 15:25
15:25 1706
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
15:10 965
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им наш комментарий; все еще актуально
12:05 2479
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час
14:25 2933
Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном; все еще актуально
11:40 2755
Новые детали операции украинской разведки в России
Новые детали операции украинской разведки в России видео
15:06 1432
В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне видео
14:45 2259
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
14:35 1121
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы; все еще актуально
10:24 2993
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий
12:16 3611
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 7082
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться