США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше

Турция рассматривает возможность изменения многомиллиардного оборонного контракта с США, заменяя закупку истребителей F-16 на приобретение реактивных двигателей. После одобрения Анкарой вступления Швеции и Финляндии в НАТО в 2024 году администрация Джо Байдена с согласия Конгресса разрешила продажу Турции современных F-16 и модернизацию ее устаревшего авиапарка. Однако Анкара сократила заказ, отказавшись от пакета модернизации и ограничившись покупкой 40 F-16 Viper, что уменьшило стоимость сделки с 23 до 7 миллиардов долларов.

По данным западных СМИ, часть турецкой военной элиты настаивает на полном отказе от закупки F-16 в пользу двигателей для истребителя пятого поколения Kaan, который разрабатывается в Турции и должен поступить на вооружение в 2028 году. Также обсуждается возможное возвращение Турции в программу F-35.

Вопросы о F-16 и F-35, за которые Анкара уже внесла аванс в 1,4 миллиарда долларов, могут быть подняты на встрече президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, хотя точная повестка пока неясна.

В Турции существуют разногласия: часть военных выступает за срочную закупку 40 F-16 Viper для обновления авиапарка, тогда как представители оборонной промышленности считают приоритетом развитие отечественных технологий и модернизацию старых F-16 до ввода Kaan в строй. Анкара добилась значительных успехов в создании собственных вооружений, включая крылатые ракеты и управляемые боеприпасы, и некоторые эксперты предлагают перенаправить средства, выделенные на F-16, на закупку двигателей для Kaan.