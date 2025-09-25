USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше

Руслан Баширли
15:19 1216

Турция рассматривает возможность изменения многомиллиардного оборонного контракта с США, заменяя закупку истребителей F-16 на приобретение реактивных двигателей. После одобрения Анкарой вступления Швеции и Финляндии в НАТО в 2024 году администрация Джо Байдена с согласия Конгресса разрешила продажу Турции современных F-16 и модернизацию ее устаревшего авиапарка. Однако Анкара сократила заказ, отказавшись от пакета модернизации и ограничившись покупкой 40 F-16 Viper, что уменьшило стоимость сделки с 23 до 7 миллиардов долларов.

Часть турецкой военной элиты настаивает на полном отказе от закупки F-16 в пользу двигателей для истребителя пятого поколения Kaan

По данным западных СМИ, часть турецкой военной элиты настаивает на полном отказе от закупки F-16 в пользу двигателей для истребителя пятого поколения Kaan, который разрабатывается в Турции и должен поступить на вооружение в 2028 году. Также обсуждается возможное возвращение Турции в программу F-35.

Вопросы о F-16 и F-35, за которые Анкара уже внесла аванс в 1,4 миллиарда долларов, могут быть подняты на встрече президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, хотя точная повестка пока неясна.

В Турции существуют разногласия: часть военных выступает за срочную закупку 40 F-16 Viper для обновления авиапарка, тогда как представители оборонной промышленности считают приоритетом развитие отечественных технологий и модернизацию старых F-16 до ввода Kaan в строй. Анкара добилась значительных успехов в создании собственных вооружений, включая крылатые ракеты и управляемые боеприпасы, и некоторые эксперты предлагают перенаправить средства, выделенные на F-16, на закупку двигателей для Kaan.

Анкара добилась значительных успехов в создании собственных вооружений, включая крылатые ракеты и управляемые боеприпасы

Первые Kaan будут оснащаться двигателями General Electric F110, но к 2030 году Турция планирует разработать собственный двигатель. Одновременно часть военных настаивает на возвращении в программу F-35, что могло бы немедленно усилить боевые возможности Турции. Шесть F-35, построенных для Анкары, хранятся в США и могут быть поставлены в случае ее возвращения в программу. Министр обороны Яшар Гюлер подтвердил намерение приобрести 40 F-35. Однако Пентагон, по данным Middle East Eye, настаивает на завершении сделки по F-16 перед обсуждением F-35 и скептически относится к замене самолетов на двигатели.

Возвращение Турции в программу F-35 имеет стратегическое значение для баланса сил в Восточном Средиземноморье, где Греция ожидает свои F-35 не ранее 2028 года. Региональные игроки, включая Грецию и Израиль, посредством своих лобби в Вашингтоне активно выступают против поставок F-35 Турции, чтобы сохранить превосходство в воздухе. Израиль, по мнению экспертов, фактически блокирует подобные сделки для стран Ближнего Востока.

