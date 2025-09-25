Шахин Мустафаев в иранском порту

Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым в рамках визита в Иран посетила порт в городе Бендер-Аббас, который является важной составляющей транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщили в Кабинете Министров, делегация осмотрела порт и ознакомилась с его инфраструктурой.

Заместитель министра дорог и градостроительства Ирана Саид Расули представил подробную информацию о деятельности порта. В ходе встречи были рассмотрены возможности сотрудничества.

В городе Бендер-Аббас состоялась встреча между Шахином Мустафаевым и губернатором провинции Хормозган Мохаммадом Ашури Тазиани, на которой обсуждались возможности сотрудничества.