Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Индийцы шантажируют Трампа нефтью: или Иран, или Россия

Индия намерена заменить дешевую российскую нефть поставками из Ирана, чтобы обеспечить свои потребности в импорте, которые покрываются почти на 90%. Об этом сообщает Bloomberg.

Индийские чиновники вновь дали понять администрации Дональда Трампа, что готовы значительно сократить импорт российской нефти лишь при условии получения разрешения на закупки у Ирана и Венесуэлы.

Как сообщили источники, знакомые с переговорами, этот запрос был подтвержден делегацией Индии во время недавнего визита в США. По их словам, индийская сторона подчеркнула, что одновременное прекращение поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы может привести к росту мировых цен.

Визит делегации в Соединенные Штаты состоялся вскоре после того, как Вашингтон ввел жесткие тарифы в ответ на торговлю Нью-Дели с Москвой. Несмотря на санкционное давление, Индия продолжает закупать российскую нефть, хотя и в сниженных объемах.

Агентство отмечает, что Россия вынуждена продавать нефть со скидкой после того, как ряд стран отказались от торговли с Москвой из-за войны с Украиной.

Почти 90% потребностей Индии в нефти покрываются за счет импорта, и поставки из России по сниженным ценам ранее позволили стране получать значительные прибыли. Аналогичные ценовые условия, по мнению индийской стороны, могли бы обеспечить Иран и Венесуэла.

Индия прекратила закупки иранской нефти в 2019 году, а в этом году крупнейшая частная компания страны – Reliance Industries Ltd. – остановила импорт из Венесуэлы из-за ужесточения санкций со стороны США. Дополнительные поставки с Ближнего Востока возможны, однако они обходятся дороже.

Согласно прогнозам, в 2026 году на рынке нефти может возникнуть избыток предложения из-за роста добычи со стороны ОПЕК+ и независимых производителей, что создаст давление на мировые цены.

«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора
Новые детали операции украинской разведки в России
Новые детали операции украинской разведки в России
В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Смерть Урмии
Смерть Урмии
