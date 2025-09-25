Воинственные индусы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с заявлением о важности партнерства Москвы и Нью-Дели в военной промышленности.

«Совсем скоро начнется производство автомата АК-203 на заводе, построенном в сотрудничестве с Россией. Здесь уже начато производство многих видов оружия, включая ракеты Brahmos», - сказал Моди.

Между тем зарубежные СМИ публикуют кадры первого запуска индийской ракеты Индия Agni-Prime.

Баллистическая ракета средней дальности была запущена с подвижной железнодорожной платформы, сообщили в минобороны страны.

Эта ракета нового поколения предназначена для поражения целей на расстоянии до 2000 км и оснащена различными передовыми функциями.