USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Воинственные индусы

видео
15:36 572

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с заявлением о важности партнерства Москвы и Нью-Дели в военной промышленности.

«Совсем скоро начнется производство автомата АК-203 на заводе, построенном в сотрудничестве с Россией. Здесь уже начато производство многих видов оружия, включая ракеты Brahmos», - сказал Моди.

Между тем зарубежные СМИ публикуют кадры первого запуска индийской ракеты Индия Agni-Prime.

Баллистическая ракета средней дальности была запущена с подвижной железнодорожной платформы, сообщили в минобороны страны.

Эта ракета нового поколения предназначена для поражения целей на расстоянии до 2000 км и оснащена различными передовыми функциями.

«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы обновлено 15:25
15:25 1711
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
15:10 972
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им наш комментарий; все еще актуально
12:05 2480
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час
14:25 2940
Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном; все еще актуально
11:40 2767
Новые детали операции украинской разведки в России
Новые детали операции украинской разведки в России видео
15:06 1441
В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне видео
14:45 2270
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
14:35 1126
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы; все еще актуально
10:24 2995
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий
12:16 3614
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 7084

ЭТО ВАЖНО

«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы обновлено 15:25
15:25 1711
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
15:10 972
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им наш комментарий; все еще актуально
12:05 2480
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час
14:25 2940
Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном; все еще актуально
11:40 2767
Новые детали операции украинской разведки в России
Новые детали операции украинской разведки в России видео
15:06 1441
В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне видео
14:45 2270
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
14:35 1126
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы; все еще актуально
10:24 2995
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий
12:16 3614
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 7084
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться