Турция проиграла Германии «войну за донер»

Турция отозвала свой запрос в ЕС, который мог привести к запрету популярных вариантов фастфуда в Евросоюзе, пишет Bild. Международный донер-союз Udofed в Стамбуле требовал зарегистрировать донер как «традиционный деликатес». Это означало бы, что готовить его можно было бы только по турецким рецептам — без привычных в Германии видов мяса, овощных добавок и соусов.

«Заявка на регистрацию донера как традиционного деликатеса была отозвана 23 сентября 2025 года. Это автоматически означает прекращение процедуры», — подтвердила представительница Еврокомиссии в разговоре с Bild.

Для Германии это стало победой: страна официально возражала против турецких требований, а бывший министр сельского хозяйства Джем Оздемир открыто выступал в защиту «немецкого донера». Шансов на успех у Турции в последние месяцы практически не оставалось.

От исхода дела зависела судьба примерно 18,5 тысячи закусочных в Германии. По оценкам экспертов, 80–90% заведений лишились бы права называть свое блюдо донером.

«Мы рады, что разнообразие донера в Германии сохранится и даже сможет расти», — заявил представитель Союза производителей донера в Германии Эрдоган Коч.