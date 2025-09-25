Немцы будут производить в Латвии артснаряды

В Гамбурге подписан меморандум о строительстве в Латвии завода по производству артиллерийских боеприпасов, сообщили в латвийском Минобороны.

Под меморандумом поставили подписи премьер-министр Латвии Эвика Силиня, министр экономики Викторс Валайнис, член правления Государственной оборонной корпорации Ингрида Кирсе и немецкая оборонная компания Rheinmetall в качестве инвестора.

Для строительства завода планируется создать совместное предприятие.

«Ожидается, что проект привлечет более 200 млн евро инвестиций, а в течение десяти лет экспорт завода может превысить 3 млрд евро. Строительство завода планируется начать весной 2026 года, производство начнется годом позже», – говорится в сообщении военного ведомства.

При подписании документа Силиня отметила, что сотрудничество с Rheinmetall даст возможность привлечь сотни миллионов евро инвестиций, создать новые рабочие места и предоставить латвийским компаниям доступ к передовым технологиям.

«Это укрепляет не только нашу экономику, но и национальную безопасность, а также коллективную оборону НАТО», – пояснила премьер-министр Латвии.