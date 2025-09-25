USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Немцы будут производить в Латвии артснаряды

15:48 156

В Гамбурге подписан меморандум о строительстве в Латвии завода по производству артиллерийских боеприпасов, сообщили в латвийском Минобороны.

Под меморандумом поставили подписи премьер-министр Латвии Эвика Силиня, министр экономики Викторс Валайнис, член правления Государственной оборонной корпорации Ингрида Кирсе и немецкая оборонная компания Rheinmetall в качестве инвестора.

Для строительства завода планируется создать совместное предприятие.

«Ожидается, что проект привлечет более 200 млн евро инвестиций, а в течение десяти лет экспорт завода может превысить 3 млрд евро. Строительство завода планируется начать весной 2026 года, производство начнется годом позже», – говорится в сообщении военного ведомства.

При подписании документа Силиня отметила, что сотрудничество с Rheinmetall даст возможность привлечь сотни миллионов евро инвестиций, создать новые рабочие места и предоставить латвийским компаниям доступ к передовым технологиям.

«Это укрепляет не только нашу экономику, но и национальную безопасность, а также коллективную оборону НАТО», – пояснила премьер-министр Латвии.

«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы обновлено 15:25
15:25 1714
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
15:10 974
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им наш комментарий; все еще актуально
12:05 2482
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час
14:25 2946
Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном; все еще актуально
11:40 2773
Новые детали операции украинской разведки в России
Новые детали операции украинской разведки в России видео
15:06 1446
В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне видео
14:45 2272
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
14:35 1128
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы; все еще актуально
10:24 2996
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий
12:16 3615
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 7084

