USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Стрельба в гостинице Тбилиси: спецназ провел операцию

видео
15:55 289

В Тбилиси задержан один человек в связи с предполагаемой стрельбой в гостинице Holiday Inn. Об этом сообщил глава полиции города Важа Сирадзе.

По его словам, расследование начато по статьям «Угроза» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия».

Инцидент произошел в четверг во второй половине дня. В полицию поступило сообщение о стрельбе из номера гостиницы. На место оперативно прибыли сотрудники МВД, в номере был проведен обыск, в результате которого задержали мужчину.

«Как указано в сообщении и заявлении персонала гостиницы, якобы был слышен выстрел», — уточнил Сирадзе.

На данный момент неизвестно, было ли изъято огнестрельное оружие. Известно лишь, что задержанный находился в номере один.

«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы обновлено 15:25
15:25 1715
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
15:10 975
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им наш комментарий; все еще актуально
12:05 2482
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час
14:25 2946
Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном; все еще актуально
11:40 2773
Новые детали операции украинской разведки в России
Новые детали операции украинской разведки в России видео
15:06 1446
В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне видео
14:45 2272
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
14:35 1128
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы; все еще актуально
10:24 2996
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий
12:16 3615
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 7084

ЭТО ВАЖНО

«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
«Ливийское дело»: Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы обновлено 15:25
15:25 1715
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
В Кабмине расписали бюджет Азербайджана на три года вперед
15:10 975
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им
Эрдоган критикует Трампа, но доволен им наш комментарий; все еще актуально
12:05 2482
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час
14:25 2946
Как разгневать диктатора
Как разгневать диктатора о вечном; все еще актуально
11:40 2773
Новые детали операции украинской разведки в России
Новые детали операции украинской разведки в России видео
15:06 1446
В Москве митингуют армяне
В Москве митингуют армяне видео
14:45 2272
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
Команда Трампа советуется с турецкой разведкой по Азербайджану и Армении
14:35 1128
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает
Тигр или медведь? Бумажных медведей не бывает продолжение главной темы; все еще актуально
10:24 2996
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий
12:16 3615
Смерть Урмии
Смерть Урмии По ком звонит колокол
02:08 7084
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться