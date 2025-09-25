Стрельба в гостинице Тбилиси: спецназ провел операцию

В Тбилиси задержан один человек в связи с предполагаемой стрельбой в гостинице Holiday Inn. Об этом сообщил глава полиции города Важа Сирадзе.

По его словам, расследование начато по статьям «Угроза» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия».

Инцидент произошел в четверг во второй половине дня. В полицию поступило сообщение о стрельбе из номера гостиницы. На место оперативно прибыли сотрудники МВД, в номере был проведен обыск, в результате которого задержали мужчину.

«Как указано в сообщении и заявлении персонала гостиницы, якобы был слышен выстрел», — уточнил Сирадзе.

На данный момент неизвестно, было ли изъято огнестрельное оружие. Известно лишь, что задержанный находился в номере один.