Эстонец Лобин наказан за шпионаж в пользу России

Вируский уездный суд Эстонии признал Игоря Лобина виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно обвинительному заключению, с 2017 года Лобин целенаправленно сотрудничал с российскими спецслужбами, осуществляя разведывательную деятельность, угрожающую безопасности Эстонии, говорится в заявлении суда.

Суд назначил Лобину штраф в размере 2215 евро, подлежащий выплате в пользу Эстонии.

Решение может быть обжаловано в Тартуском окружном суде в течение 15 дней с момента его оглашения.