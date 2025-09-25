Американская Xsolla открывает в Баку мировой R&D-хаб

О стратегическом видении компании, её планах в Азербайджане и перспективах развития мы поговорили с президентом Xsolla Крисом Хьюишом.

Как известно, Xsolla — это одна из крупнейших мировых компаний в сфере коммерческих решений для игровой индустрии, через платформу которой проходит более 70% глобальных транзакций. Получив статус резидента Пираллахинского парка высоких технологий, функционирующего под эгидой Агентства инноваций и цифрового развития, компания официально присоединилась к азербайджанской инновационной экосистеме. Этот шаг открывает новые возможности для инвестиций в развитие игровой индустрии страны и способствует её более активному выходу на международную арену.

Мировой рынок видеоигр в 2024 году достиг $192 млрд при прогнозируемом ежегодном росте около 9%. Это открывает перед Азербайджаном реальный шанс укрепить свои позиции в сфере цифрового экспорта, повторив путь Финляндии, Польши или Турции, и стать региональным хабом для Кавказа и Центральной Азии.

С экономической точки зрения страна обладает уникальным потенциалом. При относительно небольшом внутреннем рынке естественный акцент делается на экспорт цифровых продуктов и услуг, и именно такой подход обеспечивает устойчивое развитие. Сегодня небольшая студия в Баку может выпустить игру на Steam, App Store или Google Play и выйти на глобальную аудиторию в сотни тысяч игроков.

— У Азербайджана прочные культурные традиции в творческой сфере. В цифровую эпоху они естественным образом нашли отражение в видеоиграх, анимации, дизайне и игровых стартапах. Сегодня в стране уже новое поколение талантливых профессионалов вносит вклад в глобально успешные проекты — как в составе местных студий, так и международных команд, что создаёт сильную основу для сотрудничества.

— Почему именно Азербайджан? Что делает эту страну важной для игровой индустрии?

В том же году мы заложили основы сотрудничества с Агентством инноваций и цифрового развития (IDDA). На базе этого партнерства в 2025 году мы запустили «Xsolla–IDDA Incubation Program» — первую международную инкубационную программу в игровой индустрии Азербайджана. Вместе с образовательными проектами, над которыми мы также активно работаем, программа развивается благодаря таланту и энергии местных специалистов, и мы рады наблюдать её успехи.

В 2024 году мы приняли участие в Game Summit, ставшем для нас важной вехой: именно там состоялись первые личные встречи с местными студиями. Мы были глубоко впечатлены креативностью, энергией и амбициями азербайджанских разработчиков. Это подтвердило, что Азербайджан не просто интересуется игровой индустрией, а активно формирует экосистему с реальным потенциалом.

— Наш путь в Азербайджане начался с простого, но важного вопроса: где Xsolla может принести наибольшую пользу и при этом расти вместе с новой экосистемой? Мы быстро поняли, что одним из наиболее значимых способов является прямое взаимодействие с сообществом на местных мероприятиях. Это позволило нам не только глубже понять экосистему, но и поделиться теми возможностями, которые Xsolla готова предложить.

— Почему Xsolla решила разместить региональный офис именно в Азербайджане?

— Для Xsolla всё очевидно: Азербайджан строит экосистему, ориентированную на экспорт, инновации и потенциал молодежи. Через IDDA нам были предложены отличные условия, включая резидентство в Технопарке — важный инструмент для технологических компаний.

Учитывая эти возможности и в рамках стратегической реструктуризации мы приняли решение сократить часть офисов в других странах и перенести региональные операции, в частности в сфере R&D, в Баку. Это позволит нам концентрировать ресурсы, глубже интегрироваться и укреплять свое присутствие в регионе.

И наконец, качество местных специалистов превзошло наши ожидания. В бакинском офисе мы уже наняли 35 инженеров и уверены, что в течение четырех месяцев эта цифра удвоится.

— Расскажите подробнее о сотрудничестве с IDDA.

— Наше сотрудничество с Агентством инноваций и цифрового развития началось официально в декабре 2024 года. При их поддержке мы провели серию вводных встреч с азербайджанским игровым сообществом, которые дали нам ценные знания о сильных сторонах и стремлениях местных разработчиков. Примерно в это же время мы зарегистрировали Xsolla Azerbaijan как юридическое лицо, что стало важным шагом, подтвердившим наши долгосрочные планы в стране.

На этой основе с мая по август 2025 года была реализована программа Xsolla–IDDA Incubation Program — первая в Азербайджане инициатива такого масштаба в игровой индустрии. Она проходила в гибридном формате, сочетая онлайн-сессии с очными воркшопами в Баку. Участники имели постоянный доступ к менторам Xsolla, которые делились опытом в издательстве, монетизации, бизнес-развитии и привлечении инвестиций. Три лучшие студии получили денежные гранты для дальнейшей разработки своих игр и бизнес-моделей.

— Почему инкубационные программы так важны для игровой индустрии?

— Инкубационные программы играют ключевую роль, потому что дают начинающим студиям гораздо больше, чем просто финансовую поддержку. Для многих это первый структурированный опыт взаимодействия с мировыми практиками индустрии. Участники получают менторство, учатся навигации в вопросах издательства и монетизации, осваивают бизнес-основы, превращающие идеи в устойчивые проекты.

Не менее важно, что такие программы объединяют разработчиков между собой и с международным сообществом. Это формирует профессиональные связи и придаёт импульс развитию всей экосистемы, а приобретённые навыки, уверенность и контакты зачастую оказываются не менее ценными, чем сами проекты, созданные в ходе программы.

Именно поэтому мы рассматриваем инкубацию как фундамент долгосрочного роста, на основе которого в будущем строятся акселерационные программы, масштабирование и образовательные инициативы вроде Xsolla Academy. Такие программы укрепляют всю экосистему и позволяют местному творчеству выйти на глобальную арену.

— Какие возможности открываются для Xsolla благодаря участию в мероприятиях местной экосистемы?

— Недавно наш CTO, Моин Муинуддин, выступил в Центре инноваций Азербайджана (AIM), поделившись опытом с местным сообществом. Позже в этом месяце мы примем участие в конференции InMerge, ещё больше укрепив свои связи с экосистемой. Подобные мероприятия подчёркивают нашу приверженность поддержке и развитию азербайджанского сообщества, а также стремление расти вместе с ним.

— Расскажите о планах Xsolla Academy в Азербайджане.

— Xsolla Academy — это проект, направленный на развитие нового поколения специалистов. В Азербайджане мы видим огромный потенциал для создания структурированной системы подготовки дизайнеров, разработчиков, продюсеров и креативных предпринимателей, которые смогут работать как на местные студии, так и на международные проекты. Академия будет объединять лучшие мировые практики с локальными потребностями, предлагая практическое обучение, менторство и карьерные возможности в Xsolla и студиях-партнёрах. В долгосрочной перспективе мы хотим, чтобы Академия стала центром передового опыта в области игрового образования в регионе.

— Что значит для Азербайджана выбор Баку в качестве третьего мирового R&D-хаба Xsolla?

— Создание третьего мирового исследовательского центра в Баку — это знаковый шаг и для Xsolla, и для Азербайджана. Это значит, что мы не просто присутствуем на рынке, а инвестируем в инновации, развитие талантов и долгосрочную инфраструктуру. Инженеры и исследователи в бакинском офисе будут работать над проектами, влияющими на глобальные операции Xsolla. Это выводит Азербайджан на один уровень с другими стратегическими центрами и делает его ключевым участником в развитии мировой игровой индустрии.

— Планирует ли Xsolla привлекать свои партнерские и аффилированные студии в Азербайджан?

— Да, безусловно. Одна из наших стратегических задач — сделать Азербайджан домом не только для Xsolla, но и для нашей сети партнёрских студий. Мы активно изучаем возможности для привлечения студий, которые смогут открыть здесь офисы, работать с местными талантами и вместе формировать динамичную экосистему. Это ускорит обмен знаниями, создаст условия для совместных проектов и сделает Азербайджан привлекательным направлением для международных студий.

— Какие долгосрочные инвестиции рассматривает Xsolla в Азербайджане?

— Наши планы выходят за рамки инкубационных и краткосрочных программ. Мы рассматриваем долгосрочные инвестиции в инфраструктуру, человеческий капитал и развитие экосистемы.

В этом контексте мы внимательно следим за проектом GameCity. Такой масштабный игровой кластер, объединяющий разработчиков, издателей, образовательные учреждения и инвесторов, может превратить Азербайджан в настоящий региональный центр игровой индустрии.

Мы видим свою роль в этом проекте через Xsolla Academy, инкубационные программы и партнёрские студии, способствуя привлечению международного внимания и укреплению позиций страны на глобальной карте игровой индустрии.

— Какое послание вы хотели бы передать азербайджанскому игровому сообществу?

— Сейчас ваш момент. Азербайджан строит уникальную экосистему, которая сочетает креативность, амбиции и глобальную открытость. У вас уже есть талант, энергия и видение. С помощью таких инициатив, как инкубационная программа, Xsolla Academy и партнерские проекты, у вас есть все необходимые инструменты и возможности.

Неважно, создаете ли вы игры, платформы или креативные инструменты — знайте, что Xsolla не остаётся в стороне. Мы здесь, чтобы пройти этот путь вместе с вами. Давайте выведем азербайджанское творчество на мировую арену и вместе будем формировать будущее игровой индустрии.