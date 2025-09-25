Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?

В последние дни, особенно в социальных сетях, распространяется информация о начале сокращений в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД). Утверждается, что уже около 150 сотрудников компании попали под сокращение, процесс продолжается, а также закрываются некоторые станции и кассы, особенно в регионах.

Как сообщили в АЖД haqqin.az, в рамках совершенствования внутренней структуры в связи с прекращением деятельности касс было сокращено 24 штатные единицы. Это составляет 0,16% от общего числа сотрудников. При этом, за исключением Баку и Гянджи, в других районах в связи с закрытием железнодорожных касс часть кассиров была переведена на другие должности, а часть отказалась от предложенного перевода.

Отмечается, что с 1 июля 2023 года в целях сокращения использования бумаги прекращена продажа бумажных билетов на маршруте Апшеронской кольцевой железной дороги. После ввода в эксплуатацию станций Агдам, Барда, Кёчарли, Газах, Ляки и Уджар, а также остановок Гёйнюк, Гораган, Алиабад, Гёям и Тазакенд продажа билетов по этим направлениям осуществляется в онлайн-режиме.

По данным компании, за 8 месяцев 2023 года 48% билетов на междугородние направления были приобретены онлайн, за 8 месяцев 2024 года — 65%, а за аналогичный период текущего года — уже 71%.

Согласно стратегии цифровизации АЖД на 2023–2028 годы, все услуги постепенно переводятся в электронный формат. При этом в сфере грузоперевозок также внедрена цифровизация: внутренние перевозки уже осуществляются в безбумажном формате с использованием электронной подписи.