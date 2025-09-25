USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь

Отдел информации
17:09 3850

Осенью 2020 года во время 44-дневной войны «независимый американский журналист и блогер» Патрик Ланкастер проник в Карабах через территорию Армении и оттуда готовил видеорепортажи. Позже он стал известен как пропагандист, работающий на Россию в оккупированных районах Украины.

Теперь Ланкастера вновь направили на Южный Кавказ: однако пропагандист не был пропущен через сухопутную границу между Россией и Грузией.

Пророссийский пропагандист Ланкастер после отказа во въезде вдруг вспомнил про права человека

Как сообщил российским СМИ сам Ланкастер, ему официально отказали во въезде.

«Мы ждали четыре часа, но нам отказали. Причину не назвали. Очевидно, это нарушение свободы слова и печати. Мне отказали из-за моей журналистской деятельности», — утверждает Ланкастер.

По словам пропагандиста, он прибыл на границу вместе с супругой Надеждой, которая помогает ему в подготовке репортажей. Их целью было «освещение ситуации в Грузии и Армении».

«Мы хотели увидеть, что происходит в Тбилиси, возможно, сделать репортаж. Потом собирались поехать в Армению. Про Надю сказали, что она может въехать. Но без меня она не поедет», — заявил он.

Зачем Ланкастера вновь отправили на Кавказ – остается загадкой

Напомним, Ланкастер появился в Карабахе ближе к концу войны и готовил материалы в основном из Кельбаджара и Лачина. Его репортажи на YouTube, записанные на ломаном русском, выглядели нейтрально. Позже он отправился в Ереван, где освещал протесты против Никола Пашиняна.

Согласно биографии, Ланкастер — ветеран ВМС США. До появления в Карабахе его деятельность как журналиста и блогера практически не привлекала внимания.

Позже он начал работать в оккупированных районах Украины, снимая репортажи с передовой в сопровождении российских военных. Эти материалы полностью соответствовали тезисам российской пропаганды.

Его «деятельность» в Украине продолжается и по сей день: однако, как видно, было принято решение вновь направить его на Кавказ.

