Осенью 2020 года во время 44-дневной войны «независимый американский журналист и блогер» Патрик Ланкастер проник в Карабах через территорию Армении и оттуда готовил видеорепортажи. Позже он стал известен как пропагандист, работающий на Россию в оккупированных районах Украины.
Теперь Ланкастера вновь направили на Южный Кавказ: однако пропагандист не был пропущен через сухопутную границу между Россией и Грузией.
Как сообщил российским СМИ сам Ланкастер, ему официально отказали во въезде.
«Мы ждали четыре часа, но нам отказали. Причину не назвали. Очевидно, это нарушение свободы слова и печати. Мне отказали из-за моей журналистской деятельности», — утверждает Ланкастер.
По словам пропагандиста, он прибыл на границу вместе с супругой Надеждой, которая помогает ему в подготовке репортажей. Их целью было «освещение ситуации в Грузии и Армении».
«Мы хотели увидеть, что происходит в Тбилиси, возможно, сделать репортаж. Потом собирались поехать в Армению. Про Надю сказали, что она может въехать. Но без меня она не поедет», — заявил он.
Напомним, Ланкастер появился в Карабахе ближе к концу войны и готовил материалы в основном из Кельбаджара и Лачина. Его репортажи на YouTube, записанные на ломаном русском, выглядели нейтрально. Позже он отправился в Ереван, где освещал протесты против Никола Пашиняна.
Согласно биографии, Ланкастер — ветеран ВМС США. До появления в Карабахе его деятельность как журналиста и блогера практически не привлекала внимания.
Позже он начал работать в оккупированных районах Украины, снимая репортажи с передовой в сопровождении российских военных. Эти материалы полностью соответствовали тезисам российской пропаганды.
Его «деятельность» в Украине продолжается и по сей день: однако, как видно, было принято решение вновь направить его на Кавказ.