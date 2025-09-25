Осенью 2020 года во время 44-дневной войны «независимый американский журналист и блогер» Патрик Ланкастер проник в Карабах через территорию Армении и оттуда готовил видеорепортажи. Позже он стал известен как пропагандист, работающий на Россию в оккупированных районах Украины. Теперь Ланкастера вновь направили на Южный Кавказ: однако пропагандист не был пропущен через сухопутную границу между Россией и Грузией.

Как сообщил российским СМИ сам Ланкастер, ему официально отказали во въезде. «Мы ждали четыре часа, но нам отказали. Причину не назвали. Очевидно, это нарушение свободы слова и печати. Мне отказали из-за моей журналистской деятельности», — утверждает Ланкастер. По словам пропагандиста, он прибыл на границу вместе с супругой Надеждой, которая помогает ему в подготовке репортажей. Их целью было «освещение ситуации в Грузии и Армении». «Мы хотели увидеть, что происходит в Тбилиси, возможно, сделать репортаж. Потом собирались поехать в Армению. Про Надю сказали, что она может въехать. Но без меня она не поедет», — заявил он.