Россия не будет продавать бензин в этом году

Российские власти продлят запрет на вывоз бензина для всех компаний до конца года и полностью ограничат поставки дизельного топлива для непроизводителей, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами», — рассказал Новак журналистам.

По его словам, ограничения не затронет поставки, осуществляемые в рамках межправительственных соглашений.

С 1 марта в России действует эмбарго на экспорт бензина для непроизводящих компаний. В ответ на рост цен на нефтепродукты правительство установило запрет для производителей на август, который затем продлило на сентябрь. Текущее постановление запрещает непроизводителям экспорт бензина до конца октября.

В августе Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали регулярно бить дронами по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). В итоге частично или полностью прекратили работу не менее пяти предприятий, из-за чего российские мощности по переработке сократились на 17%, или 1,1 млн баррелей в сутки. На фоне усугубляющегося топливного кризиса автозаправочные станции (АЗС) в российских регионах стали отпускать не более 10–20 литров бензина в одни руки либо продавать только дизель, отмечают «Известия».

Накануне «Комерсант» сообщил, что за два месяца в России прекратили продажу бензина 360 автозаправок — это 2,6% от их общего числа. Проблема дефицита топлива наиболее остро ощущается на юге России. Сильнее всего сокращение числа автозаправок затронуло независимые сети (–4,1%) и Южный федеральный округ, где их количество снизилось на 14,2%. В Крыму и Севастополе продажу бензина прекратила почти половина АЗС.