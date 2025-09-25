USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Россия не будет продавать бензин в этом году

17:10 1552

Российские власти продлят запрет на вывоз бензина для всех компаний до конца года и полностью ограничат поставки дизельного топлива для непроизводителей, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами», — рассказал Новак журналистам.

По его словам, ограничения не затронет поставки, осуществляемые в рамках межправительственных соглашений.

С 1 марта в России действует эмбарго на экспорт бензина для непроизводящих компаний. В ответ на рост цен на нефтепродукты правительство установило запрет для производителей на август, который затем продлило на сентябрь. Текущее постановление запрещает непроизводителям экспорт бензина до конца октября.

В августе Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали регулярно бить дронами по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). В итоге частично или полностью прекратили работу не менее пяти предприятий, из-за чего российские мощности по переработке сократились на 17%, или 1,1 млн баррелей в сутки. На фоне усугубляющегося топливного кризиса автозаправочные станции (АЗС) в российских регионах стали отпускать не более 10–20 литров бензина в одни руки либо продавать только дизель, отмечают «Известия».

Накануне «Комерсант» сообщил, что за два месяца в России прекратили продажу бензина 360 автозаправок — это 2,6% от их общего числа. Проблема дефицита топлива наиболее остро ощущается на юге России. Сильнее всего сокращение числа автозаправок затронуло независимые сети (–4,1%) и Южный федеральный округ, где их количество снизилось на 14,2%. В Крыму и Севастополе продажу бензина прекратила почти половина АЗС.

Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото
19:11 162
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
17:09 3856
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
18:15 1869
Израиль бомбит столицу Йемена
Израиль бомбит столицу Йемена видео
18:11 912
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
17:37 2121
Россия не будет продавать бензин в этом году
Россия не будет продавать бензин в этом году
17:10 1553
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час; все еще актуально
14:25 5125
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
17:04 2119
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
15:19 4011
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий; все еще актуально
12:16 4500
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
16:37 1299

ЭТО ВАЖНО

Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото
19:11 162
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
17:09 3856
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
18:15 1869
Израиль бомбит столицу Йемена
Израиль бомбит столицу Йемена видео
18:11 912
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
17:37 2121
Россия не будет продавать бензин в этом году
Россия не будет продавать бензин в этом году
17:10 1553
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час; все еще актуально
14:25 5125
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
17:04 2119
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
15:19 4011
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий; все еще актуально
12:16 4500
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
16:37 1299
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться