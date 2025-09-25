Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует

Посол США в Анкаре и спецпредставитель по Сирии Том Барак сделал резонансные заявления о Турции и президенте Реджепе Тайипе Эрдогане на полях саммита в Нью-Йорке 24 сентября.

Как сообщает BBC Türkçe, Барак участвовал в панели «Голоса дипломатии: формирование роли Америки в мире», где напомнил о проблемных с Анкарой темах, включая купленные российские системы С-400 и закупку американских истребителей F-35 и F-16, подчеркнув, что эти вопросы обсуждаются уже десять лет.

Его заявление прозвучало за день до запланированной встречи Эрдогана и президента США Дональда Трампа в Белом доме. Барак сообщил, что Трамп предложил новый подход к разрешению спорных вопросов между двумя странами, назвав его смелым шагом и выразив готовность предоставить Турции необходимые ресурсы для решения проблем.

По словам Барака, когда он уточнил у Трампа, чего именно требует Анкара, тот ответил, что речь идет о легитимности. Дипломат подчеркнул, что дело не в границах, С-400 или F-16, а именно в признании легитимности.

Барак также отметил, что Турция является самым близким союзником США по НАТО, подчеркнув, что Анкару до сих пор не приняли в Евросоюз. Он добавил, что Трамп считает решение о предоставлении легитимности Эрдогану «гениальным» и выразил мнение, что это приведет к значительным изменениям.

Касаясь темы истребителей, Барак заявил, что Турция является крупнейшим покупателем F-16 в мире, поддерживая производство концерна Lockheed Martin. В то же время, по его словам, США препятствуют получению Турцией истребителей F-35.

Первая реакция на заявления Барака поступила от главного координатора по внешней политике Республиканской народной партии (CHP), профессора Ильхана Узгеля. В своем заявлении он отметил, что, по сути, главной целью отношений Эрдогана и Трампа является удовлетворение потребности Эрдогана в легитимности, и подчеркнул, что источник этой легитимности «находится не в Белом доме, а в самом турецком обществе».

Узгель добавил, что для Турции приоритетом должны быть безопасность, благополучие граждан и национальные интересы, а не отношения с США или статус покупателя американских вооружений. По его словам, CHP стремится к реальной дипломатии, рациональной внешней политике и сильному лидерству, при котором страна будет получать уважение, соответствующее ее статусу.

Партия также подчеркнула, что Турция должна оставаться сильным и влиятельным актором в регионе, а ее ценность не должна определяться ролью клиента американских компаний.