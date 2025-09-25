USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Трамп разозлил поляков

17:41 1235

Заявление президента США Дональда Трампа об освобождении Украиной территорий может свидетельствовать о попытке переложить ответственность за завершение войны на Европейский союз. Об этом написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

Премьер напомнил, что Трамп ранее заявил о возможности возвращения Украиной всех оккупированных территорий при условии поддержки со стороны Европейского союза.

«За этим странным оптимизмом скрывается намерение уменьшить привлечение США и переложить ответственность за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии», – отметил Туск.

Ранее Трамп заявил, что Украина может вернуть все свои территории при поддержке ЕС и потом «пойти еще дальше». Американский лидер сделал заявление после ознакомления с военной и экономической ситуацией Украины и РФ. По его словам, для восстановления территориальной целостности Украины необходимы «время, терпение, финансовая поддержка ЕС и, в частности, НАТО».

Президент США заявил, что настоящая военная сила могла бы одержать победу за неделю, тогда как Россия ведет боевые действия уже три с половиной года безо всякой цели.

Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото
19:11 166
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
17:09 3860
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
18:15 1874
Израиль бомбит столицу Йемена
Израиль бомбит столицу Йемена видео
18:11 914
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
17:37 2124
Россия не будет продавать бензин в этом году
Россия не будет продавать бензин в этом году
17:10 1554
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час; все еще актуально
14:25 5126
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
17:04 2121
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
15:19 4013
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий; все еще актуально
12:16 4501
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
16:37 1300

