Трамп разозлил поляков

Заявление президента США Дональда Трампа об освобождении Украиной территорий может свидетельствовать о попытке переложить ответственность за завершение войны на Европейский союз. Об этом написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

Премьер напомнил, что Трамп ранее заявил о возможности возвращения Украиной всех оккупированных территорий при условии поддержки со стороны Европейского союза.

«За этим странным оптимизмом скрывается намерение уменьшить привлечение США и переложить ответственность за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии», – отметил Туск.

Ранее Трамп заявил, что Украина может вернуть все свои территории при поддержке ЕС и потом «пойти еще дальше». Американский лидер сделал заявление после ознакомления с военной и экономической ситуацией Украины и РФ. По его словам, для восстановления территориальной целостности Украины необходимы «время, терпение, финансовая поддержка ЕС и, в частности, НАТО».

Президент США заявил, что настоящая военная сила могла бы одержать победу за неделю, тогда как Россия ведет боевые действия уже три с половиной года безо всякой цели.