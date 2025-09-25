Иорданцы учатся у Азербайджана, как справляться с ЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией под руководством заместителя генерального директора по операциям и учениям Главного управления общественной безопасности Иордании Мохаммеда Махмуда Аль-Омари. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.



В ходе встречи Гейдаров подчеркнул, что укрепление сотрудничества в сфере управления чрезвычайными ситуациями и гражданской обороны на основе взаимного уважения представляет собой взаимовыгодный процесс для обеих стран.

В свою очередь, Аль-Омари поблагодарил за теплый приём и выразил удовлетворение развитием сотрудничества между профильными ведомствами двух государств. Он отметил важность дальнейшего углубления взаимодействия в различных направлениях, включая борьбу с чрезвычайными ситуациями и развитие систем гражданской обороны.

Затем гости на месте ознакомились с деятельностью Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, Главного управления развития цифровых технологий и инноваций, а также Управления по связям с общественностью.

В рамках визита иорданская делегация планирует посетить ряд других структур ведомства с целью изучения их работы.