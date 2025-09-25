USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Иорданцы учатся у Азербайджана, как справляться с ЧС

фото
18:01 400

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией под руководством заместителя генерального директора по операциям и учениям Главного управления общественной безопасности Иордании Мохаммеда Махмуда Аль-Омари. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ходе встречи Гейдаров подчеркнул, что укрепление сотрудничества в сфере управления чрезвычайными ситуациями и гражданской обороны на основе взаимного уважения представляет собой взаимовыгодный процесс для обеих стран.

В свою очередь, Аль-Омари поблагодарил за теплый приём и выразил удовлетворение развитием сотрудничества между профильными ведомствами двух государств. Он отметил важность дальнейшего углубления взаимодействия в различных направлениях, включая борьбу с чрезвычайными ситуациями и развитие систем гражданской обороны.

Затем гости на месте ознакомились с деятельностью Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, Главного управления развития цифровых технологий и инноваций, а также Управления по связям с общественностью.

В рамках визита иорданская делегация планирует посетить ряд других структур ведомства с целью изучения их работы.

Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото
19:11 167
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
17:09 3861
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
18:15 1875
Израиль бомбит столицу Йемена
Израиль бомбит столицу Йемена видео
18:11 915
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
17:37 2125
Россия не будет продавать бензин в этом году
Россия не будет продавать бензин в этом году
17:10 1554
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час; все еще актуально
14:25 5126
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
17:04 2122
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
15:19 4013
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий; все еще актуально
12:16 4501
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
16:37 1300

ЭТО ВАЖНО

Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото
19:11 167
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
17:09 3861
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
18:15 1875
Израиль бомбит столицу Йемена
Израиль бомбит столицу Йемена видео
18:11 915
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
17:37 2125
Россия не будет продавать бензин в этом году
Россия не будет продавать бензин в этом году
17:10 1554
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час; все еще актуально
14:25 5126
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
17:04 2122
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
15:19 4013
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий; все еще актуально
12:16 4501
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
16:37 1300
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться