Израиль бомбит столицу Йемена

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об ударах израильских ВВС по столице Йемена Сане. По его словам, самолеты атаковали несколько военных лагерей, включая лагерь генерального штаба хуситов, уничтожили десятки боевиков, запасы БПЛА и вооружения.

«Мы нанесли мощный удар по многочисленным террористическим целям хуситской террористической организации в Сане в рамках операции «Посылка в пути». Как я обещал вчера — кто причинит нам вред, будет наказан семикратно», — написал Кац в соцсети Х.

Йеменские источники сообщают о более 15 авиаударах по Сане.