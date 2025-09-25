USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Израиль бомбит столицу Йемена

18:11 915

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об ударах израильских ВВС по столице Йемена Сане. По его словам, самолеты атаковали несколько военных лагерей, включая лагерь генерального штаба хуситов, уничтожили десятки боевиков, запасы БПЛА и вооружения.

«Мы нанесли мощный удар по многочисленным террористическим целям хуситской террористической организации в Сане в рамках операции «Посылка в пути». Как я обещал вчера — кто причинит нам вред, будет наказан семикратно», — написал Кац в соцсети Х.

Йеменские источники сообщают о более 15 авиаударах по Сане. 

Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото
19:11 169
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
17:09 3863
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
18:15 1876
Израиль бомбит столицу Йемена
Израиль бомбит столицу Йемена видео
18:11 916
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
17:37 2127
Россия не будет продавать бензин в этом году
Россия не будет продавать бензин в этом году
17:10 1555
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час; все еще актуально
14:25 5126
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
17:04 2122
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
15:19 4014
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий; все еще актуально
12:16 4501
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
16:37 1303

