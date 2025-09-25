Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война

«Это будет война», — сказал российский дипломат в эфире радиостанции RTL.

Если НАТО собьет российский самолет в своем воздушном пространстве, это приведет к военному конфликту, утверждает посол России в Париже Алексей Мешков.

По словам Мешкова, самолеты НАТО якобы часто нарушают воздушное пространство России, но их никто не сбивает. При этом конкретных случаев пересечения воздушных границ РФ со стороны НАТО он не привел.

Выступая на Генассамблее ООН 23 сентября, президент США Дональд Трамп говорил, что страны НАТО имеют право сбивать российские военные самолеты в своем воздушном пространстве. Позднее такую возможность рассмотрела и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Генеральный секретарь блока Марк Рютте уточнил, что альянс готов в случае необходимости сбить российский истребитель, нарушивший воздушное пространство НАТО.

Эстония 19 сентября обвинила Россию в нарушении воздушного пространства тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндло. МИД вызвал временного поверенного в делах России. Были подняты истребители НАТО, Таллин позже обратился к союзникам по ст. 4 устава альянса. Блок предупредил о готовности дать военный ответ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения «безосновательными», обвинив Таллин в «нагнетании напряженности». По утверждению Минобороны России, полет проходил над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова и в строгом соответствии с международными правилами без нарушения границ.