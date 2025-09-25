USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Словения ввела санкции против Нетаньяху

18:24 361

Власти Словении ввели ограничительные меры против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Правительство Словении решило ввести санкции против Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Государства Израиль», - говорится в заявлении МИД страны в X.

«Нетаньяху подвергается судебному преследованию в связи с его ответственностью за военные преступления и преступления против человечности», - отмечается в пресс-релизе.

По информации Reuters, Нетаньяху запретили въезд в страну. Госсекретарь при МИД Словении Нева Грашич отметила, что объявление Нетаньяху персоной нон грата не направлено против израильского народа.

Ранее Словения объявила персоной нон грата израильских министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича. В 2024 году Словения признала государственность Палестины. В августе ввела эмбарго на поставки оружия в Израиль.

Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото
19:11 173
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
17:09 3867
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
18:15 1884
Израиль бомбит столицу Йемена
Израиль бомбит столицу Йемена видео
18:11 917
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
17:37 2130
Россия не будет продавать бензин в этом году
Россия не будет продавать бензин в этом году
17:10 1558
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час; все еще актуально
14:25 5128
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
17:04 2125
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
15:19 4015
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий; все еще актуально
12:16 4502
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
16:37 1304

ЭТО ВАЖНО

Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото
19:11 173
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
17:09 3867
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
18:15 1884
Израиль бомбит столицу Йемена
Израиль бомбит столицу Йемена видео
18:11 917
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
17:37 2130
Россия не будет продавать бензин в этом году
Россия не будет продавать бензин в этом году
17:10 1558
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час; все еще актуально
14:25 5128
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
17:04 2125
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
15:19 4015
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий; все еще актуально
12:16 4502
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
16:37 1304
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться