Словения ввела санкции против Нетаньяху

Власти Словении ввели ограничительные меры против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Правительство Словении решило ввести санкции против Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Государства Израиль», - говорится в заявлении МИД страны в X.

«Нетаньяху подвергается судебному преследованию в связи с его ответственностью за военные преступления и преступления против человечности», - отмечается в пресс-релизе.

По информации Reuters, Нетаньяху запретили въезд в страну. Госсекретарь при МИД Словении Нева Грашич отметила, что объявление Нетаньяху персоной нон грата не направлено против израильского народа.

Ранее Словения объявила персоной нон грата израильских министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича. В 2024 году Словения признала государственность Палестины. В августе ввела эмбарго на поставки оружия в Израиль.