Давай пожмем друг другу руки

Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян пожали друг другу руки на полях Глобального атомного форума в Москве 25 сентября. Фото рукопожатия опубликовал близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Также опубликовано фото переговоров Пашиняна и президента РФ Владимира Путина. Лукашенко сидит рядом с премьер-министром Армении.

Отношения между официальными Минском и Ереваном были напряженными в последнее время. В январе этого года Пашинян заявлял, что его диалог с Лукашенко завершен.