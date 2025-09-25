Сотрудничество в сфере здравоохранения обсудили Баку и Тирана

В сообщении министерства говорится, что министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Албанией. Министр подчеркнул, что встречи глав государств и достигнутые договоренности подняли азербайджано-албанские отношения на более высокую ступень.

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Албании в стране Бесартом Кадиа.

Теймур Мусаев указал и на наличие широкого потенциала для развития двустороннего сотрудничества в области здравоохранения. По словам министра, есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов, а также потенциал для развития сотрудничества в сфере медицинского туризма.

Министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В свою очередь, Бесарт Кадиа отметил высокий уровень двусторонних связей Азербайджана и Албании. Дипломат также выразил заинтересованность своей страны в расширении сотрудничества с Азербайджаном в области здравоохранения и медицинской науки.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.