USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Сотрудничество в сфере здравоохранения обсудили Баку и Тирана

18:46 155

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Албании в стране Бесартом Кадиа.

В сообщении министерства говорится, что министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Албанией. Министр подчеркнул, что встречи глав государств и достигнутые договоренности подняли азербайджано-албанские отношения на более высокую ступень.

Теймур Мусаев указал и на наличие широкого потенциала для развития двустороннего сотрудничества в области здравоохранения. По словам министра, есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов, а также потенциал для развития сотрудничества в сфере медицинского туризма.

Министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В свою очередь, Бесарт Кадиа отметил высокий уровень двусторонних связей Азербайджана и Албании. Дипломат также выразил заинтересованность своей страны в расширении сотрудничества с Азербайджаном в области здравоохранения и медицинской науки.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото
19:11 177
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
17:09 3871
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
18:15 1892
Израиль бомбит столицу Йемена
Израиль бомбит столицу Йемена видео
18:11 920
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
17:37 2135
Россия не будет продавать бензин в этом году
Россия не будет продавать бензин в этом году
17:10 1559
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час; все еще актуально
14:25 5128
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
17:04 2127
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
15:19 4018
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий; все еще актуально
12:16 4503
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
16:37 1305

ЭТО ВАЖНО

Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото
19:11 177
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
17:09 3871
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
18:15 1892
Израиль бомбит столицу Йемена
Израиль бомбит столицу Йемена видео
18:11 920
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
17:37 2135
Россия не будет продавать бензин в этом году
Россия не будет продавать бензин в этом году
17:10 1559
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час; все еще актуально
14:25 5128
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
17:04 2127
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
15:19 4018
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий; все еще актуально
12:16 4503
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
16:37 1305
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться