Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Шеф Пентагона срочно созывает сотни американских генералов со всего мира

18:53 512

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал сотням высокопоставленных американских генералов в срочном порядке собраться на базе морской пехоты США в Вирджинии на следующей неделе, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

Цель встречи неизвестна, отмечает газета.

«Крайне необычная директива» была разослана практически всем высокопоставленным военным США, работающим по всему миру, посеяв «смятение и тревогу» после увольнения администрацией президента Дональда Трампа многочисленных руководителей в этом году, пишет издание.

Отмечается, что решение собрать генералов последовало спустя несколько месяцев после того, как команда Хегсета в Пентагоне объявила о планах масштабной консолидации высшего военного командования.

Глава Пентагона «обратится к высшему военному руководству в начале следующей недели», подтвердил представитель ведомства, но не привел дополнительных подробностей.

Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото
19:11 177
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
17:09 3872
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
18:15 1894
Израиль бомбит столицу Йемена
Израиль бомбит столицу Йемена видео
18:11 922
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
17:37 2137
Россия не будет продавать бензин в этом году
Россия не будет продавать бензин в этом году
17:10 1559
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час; все еще актуально
14:25 5129
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
17:04 2130
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
15:19 4019
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий; все еще актуально
12:16 4503
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
16:37 1305

