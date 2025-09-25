Шеф Пентагона срочно созывает сотни американских генералов со всего мира

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал сотням высокопоставленных американских генералов в срочном порядке собраться на базе морской пехоты США в Вирджинии на следующей неделе, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.
Цель встречи неизвестна, отмечает газета.
«Крайне необычная директива» была разослана практически всем высокопоставленным военным США, работающим по всему миру, посеяв «смятение и тревогу» после увольнения администрацией президента Дональда Трампа многочисленных руководителей в этом году, пишет издание.
Отмечается, что решение собрать генералов последовало спустя несколько месяцев после того, как команда Хегсета в Пентагоне объявила о планах масштабной консолидации высшего военного командования.
Глава Пентагона «обратится к высшему военному руководству в начале следующей недели», подтвердил представитель ведомства, но не привел дополнительных подробностей.