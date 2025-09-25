Шеф Пентагона срочно созывает сотни американских генералов со всего мира

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал сотням высокопоставленных американских генералов в срочном порядке собраться на базе морской пехоты США в Вирджинии на следующей неделе, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

«Крайне необычная директива» была разослана практически всем высокопоставленным военным США, работающим по всему миру, посеяв «смятение и тревогу» после увольнения администрацией президента Дональда Трампа многочисленных руководителей в этом году, пишет издание.

Отмечается, что решение собрать генералов последовало спустя несколько месяцев после того, как команда Хегсета в Пентагоне объявила о планах масштабной консолидации высшего военного командования.

Глава Пентагона «обратится к высшему военному руководству в начале следующей недели», подтвердил представитель ведомства, но не привел дополнительных подробностей.