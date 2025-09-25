USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Венгрия: Только Трамп, и больше никто

18:59 296

Президент США Дональд Трамп — единственный, кто способен остановить войну в Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с «Коммерсантом».

«Что могу сказать наверняка, так это то, что единственная надежда на установление мира в Украине — это (Дональд) Трамп, — сказал венгерский министр. — И больше никто».

Сийярто не стал комментировать угрозы США о новых санкциях против России: «Честно говоря, я не знаю. Было бы странным с моей стороны пытаться трактовать намерения американцев».

Накануне в своей речи с трибуны ООН президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские страны, которые все еще закупают российские энергоресурсы. «Подумайте только, они финансируют войну против самих себя. Кто, черт возьми, когда-нибудь слышал об этом?» — сказал американский лидер, вновь призвав Европу отказаться от поставок из России.

Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото
19:11 180
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
17:09 3875
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
18:15 1897
Израиль бомбит столицу Йемена
Израиль бомбит столицу Йемена видео
18:11 922
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
17:37 2138
Россия не будет продавать бензин в этом году
Россия не будет продавать бензин в этом году
17:10 1559
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час; все еще актуально
14:25 5129
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
Массовые сокращения в АЖД: правда или слухи?
17:04 2130
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
15:19 4021
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю
Неожиданный поворот: Йемен побежал к Израилю актуальный комментарий; все еще актуально
12:16 4503
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
Эмин Амруллаев: «Хотим ли мы играть на Олимпиаде? Конечно! Но…»
16:37 1305

