Венгрия: Только Трамп, и больше никто

Президент США Дональд Трамп — единственный, кто способен остановить войну в Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с «Коммерсантом».

«Что могу сказать наверняка, так это то, что единственная надежда на установление мира в Украине — это (Дональд) Трамп, — сказал венгерский министр. — И больше никто».

Сийярто не стал комментировать угрозы США о новых санкциях против России: «Честно говоря, я не знаю. Было бы странным с моей стороны пытаться трактовать намерения американцев».

Накануне в своей речи с трибуны ООН президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские страны, которые все еще закупают российские энергоресурсы. «Подумайте только, они финансируют войну против самих себя. Кто, черт возьми, когда-нибудь слышал об этом?» — сказал американский лидер, вновь призвав Европу отказаться от поставок из России.