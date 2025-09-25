«Новые вызовы в образовании» в Баку

Международный форум пройдет в гибридном формате при содействии Министерства науки и образования, Фонда развития образования, Республиканского комитета свободного профсоюза работников науки и образования, а также при организации Бакинского славянского университета и платформы T-Network для обмена опытом и коммуникации работников образования.

4 октября в Бакинском славянском университете состоится VI Международный форум «Новые вызовы в образовании». Об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

Основная цель форума — обсудить новые вызовы в образовании, привлечь внимание к качественному образованию для всех, воспитанию характера и силы воли, балансу эмоционального и искусственного интеллекта, а также внести вклад в дальнейшее повышение качества путем учета образовательных требований новой эпохи.

Международный форум, посвященный «Году Конституции и Суверенитета», пройдет под девизом «Более образованное будущее». С докладами выступят директор по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шлейхер, руководитель Baltaş Group, известный турецкий психолог Аджар Балташ, генеральный директор Британской ассоциации поставщиков образовательных услуг Кэролайн Райт, директор Рижской классической государственной гимназии Роман Алиев, основатель Baltaş Group, известный турецкий психолог Зухал Балташ, получившая степень магистра в области образовательной политики и анализа в Гарвардском университете в рамках Государственной программы обучения за рубежом Лала Алиева и руководитель Эстонской академии карьерного образования Санем Али.

На форуме будут рассмотрены темы «Баланс эмоционального и искусственного интеллекта», «Качественное образование для всех», «Эпоха скорости: воспитание характера и силы воли», «Экстренная образовательная помощь: многопрофильная грамотность».

Будут обсуждаться вопросы: «Как регулировать баланс эмоционального и искусственного интеллекта в образовании? Как обеспечить доступность качественного образования для всех и не оставить ни одного ученика позади? Как усилить внимание к воспитанию характера и силы воли в эпоху скоростей? В этом контексте, какие традиционные подходы следует заменить новыми? На какую концепцию успеха должны опираться участники образовательного процесса? Какие шаги необходимо предпринять для оказания неотложной образовательной помощи и продвижения многогранной грамотности? Как все участники образовательного процесса могут быть вовлечены в процесс становления лучшей версии себя?»