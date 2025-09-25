Представители «Азеришыг» пришли к огузским фермерам и бизнесменам

ОАО «Азеришыг» регулярно организует встречи в регионах с целью обеспечения комфортной деятельности фермеров, предпринимателей и граждан, а также устранения возникающих трудностей.

Одно из таких мероприятий, проводимых по поручению президента Ильхама Алиева, состоялось в Огузе. Встреча прошла в административном здании Огузской электросети, в ней приняли участие около 30 предпринимателей и местных жителей. На мероприятии присутствовали директор Департамента по работе с ASAN xidmət ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов, руководитель Управления по связям с общественностью и прессой Вагиф Мустафаев, руководитель Северо-Западного управления по обеспечению и продаже электроэнергии Нариман Махмудов, а также представитель Исполнительной власти Огузского района Алия Османова.

В ходе встречи фермерам, предпринимателям и гражданам была предоставлена информация о реконструкции и капитальном ремонте, проводимых ОАО «Азеришыг» в регионах по поручению президента Ильхама Алиева. Было отмечено, что в результате этих работ по всей стране строятся подстанции различной мощности и устанавливаются новые трансформаторы.

Участники мероприятия были проинформированы об электронных услугах и работе сервисных центров. Были разъяснены процедуры подключения к новой электросети, выдачи технических условий и порядок оплаты. Также были подробно рассмотрены другие услуги, наиболее востребованные гражданами: техническое обслуживание оборудования на балансе абонента, регистрация жилых помещений в многоквартирных домах, действия в случае повреждения счетчиков, процедуры смены имени для абонентов-нефизических лиц, восстановление смарт-карт и исправление ошибочных платежей. Были даны ответы на вопросы участников.