Представители «Азеришыг» пришли к огузским фермерам и бизнесменам

ОАО «Азеришыг» регулярно организует встречи в регионах с целью обеспечения комфортной деятельности фермеров, предпринимателей и граждан, а также устранения возникающих трудностей.

Одно из таких мероприятий, проводимых по поручению президента Ильхама Алиева, состоялось в Огузе. Встреча прошла в административном здании Огузской электросети, в ней приняли участие около 30 предпринимателей и местных жителей. На мероприятии присутствовали директор Департамента по работе с ASAN xidmət ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов, руководитель Управления по связям с общественностью и прессой Вагиф Мустафаев, руководитель Северо-Западного управления по обеспечению и продаже электроэнергии Нариман Махмудов, а также представитель Исполнительной власти Огузского района Алия Османова.

В ходе встречи фермерам, предпринимателям и гражданам была предоставлена информация о реконструкции и капитальном ремонте, проводимых ОАО «Азеришыг» в регионах по поручению президента Ильхама Алиева. Было отмечено, что в результате этих работ по всей стране строятся подстанции различной мощности и устанавливаются новые трансформаторы.

Участники мероприятия были проинформированы об электронных услугах и работе сервисных центров. Были разъяснены процедуры подключения к новой электросети, выдачи технических условий и порядок оплаты. Также были подробно рассмотрены другие услуги, наиболее востребованные гражданами: техническое обслуживание оборудования на балансе абонента, регистрация жилых помещений в многоквартирных домах, действия в случае повреждения счетчиков, процедуры смены имени для абонентов-нефизических лиц, восстановление смарт-карт и исправление ошибочных платежей. Были даны ответы на вопросы участников.

Кроме того, подробно рассказали о возможностях обращения в компанию онлайн, без необходимости посещения офисов, а также о предоставлении услуг через центры ASAN xidmət и электронные платформы. Были подчеркнуты созданные условия для более простого и быстрого рассмотрения обращений граждан и предпринимателей. Некоторые поднятые проблемы были решены на месте.

На встрече также была представлена информация о курсах «Сабаха яшыл ишыг» («Зеленый свет завтрашнему дню»), организованных Учебно-инновационным центром ОАО «Азеришыг». Сообщалось, что курсы действуют на основании лицензии, выданной Министерством науки и образования. Здесь готовят специалистов с глубокими знаниями, навыками и высоким уровнем профессиональной подготовки. Слушателям, успешно завершившим месячный курс, выдаются сертификаты, признанные многими ведущими энергетическими компаниями мира.

ОАО «Азеришыг», нацеленное на обеспечение абонентов стабильным и бесперебойным электроснабжением и минимизацию потерь электроэнергии, продолжает проводить просветительские мероприятия и встречи во всех регионах страны. Предложения и рекомендации фермеров и предпринимателей выслушиваются, а работы по решению существующих проблем продолжаются.

