Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться

Кроме того, президент США сказал, что провел в ООН очень хорошую встречу с президентом Эрдоганом и другими лидерами по вопросу сектора Газа, «думаю, что мы близки к достижению соглашения».

Трамп также отметил, что президент Эрдоган «создал потрясающую армию, и для нас большая честь принимать его в Белом доме».

Американский президент Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме заявил, что дружит с турецким лидером «уже давно». Президент Турции «пользуется большим уважением в своей стране, во всей Европе и во всем мире», сказал Трамп, слова которого приводит Anadolu.

Трамп также заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти. «У нас сложились прекрасные отношения в сфере войны и торговли. Я бы хотел, чтобы он (Эрдоган) прекратил покупать нефть у России, пока Россия продолжает свои действия против Украины», — сказал американский лидер, добавив, что закупки не должны возобновляться, пока продолжается российско-украинская война.

Трамп повторил, что российская экономика переживает трудности из-за войны в Украине. «Это такая пустая трата человеческих жизней, поэтому он должен остановиться. Путин должен остановиться», — сказал глава Белого дома, вновь повторив: «Я очень разочарован в Путине».

Трамп заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган способен оказать значительное влияние на прекращение войны в Украине. «Я думаю, он (Эрдоган) может оказать большое влияние, если захочет, прямо сейчас. Сейчас он [Эрдоган] очень нейтрален. Ему нравится быть нейтральным. Мне тоже нравится быть нейтральным. Но он тот, кто, если вмешается, лучшее, что он может сделать, — это не покупать нефть и газ у России», - сказал президент США, отвечая на вопрос о позиции Анкары по войне РФ против Украины.

Американский лидер назвал президента Турции жестким политиком, отметив при этом, что у них «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле»: «Он (президент Турции) сильный человек. Он самоуверенный. Обычно мне не нравятся самоуверенные люди. Но он мне всегда нравился. Он очень уважаемый человек. Его уважают во всем мире».

Трамп также заявил, что готов «немедленно» отменить санкции против Турции, если его предстоящая встреча с турецким лидером в Белом доме завершится успешно: «Это может произойти очень скоро: если у нас будет хорошая встреча, то почти сразу».

Президент Турции заявил, что сегодня на встрече с президентом США они обсудят широкий круг тем. В частности, политики собираются договориться о закупке истребителей F-16 и F-35 для Турции.

Трамп, в свою очередь, добавил, что в число тем входит закупка зенитных ракетных комплексов Patriot и других вооружений. Решения о возможных закупках могут быть приняты уже в конце дня, добавил американский президент.

«Президент Эрдоган пользуется большим уважением у обоих (Путина и Зеленского). Все уважают Эрдогана. Я тоже. Президент Эрдоган является лицом, ответственным за успех в борьбе за свержение прежнего режима в Сирии. Я снял санкции (с Сирии). Эрдоган был ответственным за победу (в Сирии). Это была победа Турции, я снял санкции по просьбе Эрдогана», - заявил Трамп.

Затем лидеры прошли в Овальный кабинет для проведения переговоров в формате один на один.