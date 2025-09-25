USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

«Орешник» в пути в Беларусь

заявил Лукашенко
20:42 1143

«Орешник» уже в пути в Беларусь, сказал президент страны Александр Лукашенко.

«Уже в пути. Все будет нормально», - сказал Лукашенко, когда журналисты его спросили, «не доехал» ли уже «Орешник» до Беларуси, передает Интерфакс.

9 июля начальник Генштаба Беларуси - первый замминистра обороны Павел Муравейко заявил, что вопросы формирования подразделений, которые будут оснащены «Орешником», уже решены.

В марте Лукашенко сообщал, что в Беларуси уже изготовили несколько пусковых установок для этих ракетных комплексов и готовы разместить их в республике.

Трамп представил новый мирный план по Газе
Трамп представил новый мирный план по Газе детали
21:39 629
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться видео; обновлено 20:20
20:20 3450
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема
18:18 4429
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше актуально
15:19 5127
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов видео; обновлено 19:23
19:23 2773
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото
19:11 1475
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
17:09 6485
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
18:15 4733
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
17:37 3862
Россия не будет продавать бензин в этом году
Россия не будет продавать бензин в этом году
17:10 2437
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час; все еще актуально
14:25 6066

