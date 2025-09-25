«Орешник» в пути в Беларусь

«Орешник» уже в пути в Беларусь, сказал президент страны Александр Лукашенко.

«Уже в пути. Все будет нормально», - сказал Лукашенко, когда журналисты его спросили, «не доехал» ли уже «Орешник» до Беларуси, передает Интерфакс.

9 июля начальник Генштаба Беларуси - первый замминистра обороны Павел Муравейко заявил, что вопросы формирования подразделений, которые будут оснащены «Орешником», уже решены.

В марте Лукашенко сообщал, что в Беларуси уже изготовили несколько пусковых установок для этих ракетных комплексов и готовы разместить их в республике.