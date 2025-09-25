Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН

10 ноября 2020 года вошло в историю как день капитуляции Армении и восстановления территориальной целостности Азербайджана после почти 30-летней оккупации, сказал президент Азербайджана . « Сразу после победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета », - отметил глава государства.

Глава государства напомнил, что учрежденная в 1992 году для урегулирования конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию: «Вместо того чтобы обеспечивать соблюдение норм и принципов международного права, ее сопредседатели стремились сохранить статус-кво и заморозить конфликт».

«На протяжении многих лет я говорил с этой трибуны о трагедиях, с которыми столкнулся Азербайджан, - агрессии, оккупации и несправедливости. Сегодня же я буду говорить о нашем долгом пути к победе и миру, о новой эпохе в истории Азербайджана, о том, как в ходе освободительной войны мы положили конец оккупации и как политическими средствами обеспечили мир». Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Алиев сказал, что Азербайджан выдвинул пять основополагающих принципов, основанных на международном праве, представил проект мирного договора: «Затем по нашей инициативе начался переговорный процесс по тексту проекта, который продолжался с октября 2022 года по лето 2025 года. Несмотря на различные провокации, переговоры дали положительные результаты, поскольку велись исключительно на двусторонней основе без какого-либо вмешательства извне».

«В период оккупации Армения сровняла с землей сотни городов и сел Азербайджана, преднамеренно разрушила 65 мечетей. Такова была политика Армении, которая на протяжении почти 30 лет управлялась военными преступниками», - сказал президент Азербайджана.

«А мы восстанавливаем разрушенные до основания села и города. В рамках программы «Великое возвращение» на освобожденных землях уже живут, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек», - отметил глава государства.

Президент Азербайджана в своем выступлении указал и на тот факт, что «региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира». «Одним из важных результатов Вашингтонского саммита является «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который обеспечит беспрепятственный проход через Зангезурский коридор и укрепит региональные связи», - сказал глава государства.

Вашингтонский саммит также знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США, отметил Ильхам Алиев в своем выступлении. «Мы подписали с президентом Дональдом Трампом Меморандум о взаимопонимании между двумя правительствами относительно создания Стратегической рабочей группы для разработки Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами», - сказал глава государства, отметив, что это открывает новые горизонты для партнерства в сферах политики, экономики, энергетики, региональных коммуникаций, обороны, безопасности и в других областях.

Президент Алиев назвал историческим шагом решение Дональда Трампа приостановить исполнение санкций, введенных в 1992 году против Азербайджана в виде 907-й поправки к Акту о поддержке свободы. Глава государства подчеркнул, что окончательная отмена Конгрессом США 907-й поправки положит конец наследию двойных стандартов, укрепит доверие и сотрудничество в период, когда Азербайджан вносит свой вклад в глобальную безопасность и стабильность.

«Договоренности, достигнутые в ходе моего визита в США в августе, имеют историческое значение», - заявил президент Азербайджана. Глава государства поблагодарил президента США Дональда Трампа за открытие новой страницы в азербайджано-американских отношениях, за его решение вывести отношения на уровень стратегического партнерства и за поддержку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Президент Алиев обратил внимание в своем выступлении, что одной из самых больших гуманитарных проблем, с которой сталкивается Азербайджан в постконфликтный период, является опасность, создаваемая минами, заложенными Арменией во время оккупации. Напомнив, что с ноября 2020 года по сегодняшний день в результате взрывов мин погибли или получили тяжелые ранения более 400 азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих, глава государства отметил, что эта масштабная минная угроза препятствует безопасному возвращению переселенцев и реализации проектов по восстановлению.

Глава государства подчеркнул, что мир не сможет выжить без ископаемого топлива ни сегодня, ни в ближайшем будущем. Энергетическая безопасность неразрывно связана с обеспечением мира, региональными коммуникациями и экономическим развитием. Азербайджан продолжает играть активную роль в продвижении этих целей на глобальном уровне, сказал Ильхам Алиев.

«Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и незаменимый партнер в обеспечении энергетической безопасности многих стран. Мы играем стратегическую роль в соединении Каспийского региона с международными рынками посредством диверсифицированной сети нефте- и газопроводов», - подчеркнул глава государства.

В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 14 стран. Таким образом, Азербайджан занимает первое место в мире среди стран, поставляющих трубопроводный газ, сказал президент Ильхам Алиев. Глава государства подчеркнул, что это отражает нашу стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации маршрутов поставок в Европе и за ее пределами.

Азербайджан также привлекает крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергетика, сказал Ильхам Алиев. Глава государства отметил, что к 2030 году около 40 процентов производимой в стране энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников.

Президент Азербайджана в своем выступлении коснулся и ситуации вокруг обмеления Каспийского моря: «Еще в 2022 году на Саммите прикаспийских государств я поднимал вопрос, касающийся ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы».

«Азербайджан вступил в новую эпоху. Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира. Мы положили конец оккупации и приступили к восстановительным работам. Справедливость восторжествовала, суверенитет укрепился, и мир де-факто был обеспечен. Мы готовы поделиться этим позитивным опытом», - отметил глава государства.